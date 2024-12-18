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Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.12.2024 17:56
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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz için başka bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol devinde yeteri kadar forma şansı bulamayan Arda'nın devre arasında takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün artıyor. Alman devi, Arda Güler için yarım sezonluk kiralama teklifi yapacak.

Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Dortmund'un çalıştırıcısı Nuri Şahin, Arda Güler'i transfer edebilmek için düğmeye bastı.

YARIM SEZON KİRALIK

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Arda Güler'i takımda çok görmek isteyen Nuri Şahin, Real Madrid ile yakın ilişkilerini kullanarak kulüp yönetimine bu talebini bizzat iletti. Arda'yı yarım sezon kiralama konusunda teklif götüren Nuri Şahin beklemeye geçti.

HER MAÇTA İLK 11 SÖZÜ

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Real Madrid'i ikna edebilmek için Arda Güler konusunda sözleşmeye ilk 11 sözü koydurmaya hazır olan Nuri Şahin, devre arasında büyük bir aksilik olmaması durumunda Arda'yı kiralayacak.

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler dortmund real madrid
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