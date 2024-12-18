Arda Güler'i Türk hoca istiyor! Real Madrid'in kapısını çaldı: "6 aylığına kiralık verin"

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler için yeni bir iddia ortaya atıldı. Dortmund'un çalıştırıcısı Nuri Şahin, Arda Güler'i transfer edebilmek için düğmeye bastı.

YARIM SEZON KİRALIK

Arda Güler'i takımda çok görmek isteyen Nuri Şahin, Real Madrid ile yakın ilişkilerini kullanarak kulüp yönetimine bu talebini bizzat iletti. Arda'yı yarım sezon kiralama konusunda teklif götüren Nuri Şahin beklemeye geçti.

HER MAÇTA İLK 11 SÖZÜ

Real Madrid'i ikna edebilmek için Arda Güler konusunda sözleşmeye ilk 11 sözü koydurmaya hazır olan Nuri Şahin, devre arasında büyük bir aksilik olmaması durumunda Arda'yı kiralayacak.