Arda Güler için transfer tarihine geçecek hamle! Böylesi görülmedi... Barcelona'yı reddetti, ezeli rakibe gidiyor! Resmi açıklama an meselesi

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için transfer savaşı sürerken, genç yıldız için çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Özellikle İspanyol kulüplerinin yakından ilgilendiği Güler için Katalan devi Barcelona'nın Güler'i kadroya katması yakın taraf olarak görülürken, Real Madrid'den çok konuşulacak bir hamlesi geldi.

BARCELONA AVANTAJLI TARAFTI...

İspanyol basınında çıkan haberlerde, “Arda Güler için geri sayım” başlıkları kullanılırken, “Türk futbolunun incisi, Fenerbahçe Başkanı ve teknik direktörüyle bir görüşme yaparak kararını açıklayacak. Barcelona, Deco’nun Türkiye ziyareti sonrası bir adım önde görünüyor” ifadelerine yer verilmişti.

REAL MADRİD İŞİ BİTİRDİ

Tüm bunlar yaşanırken, La Liga'nın bir diğer devi olan Real Madrid işi bitirdi. Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızı, Real Madrid'i tercih etti.

TEKLİFİ YÜKSELTTİ

Real Madrid bu tranfer için Fenerbahçe'ye serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon eurodan daha fazla bir ücret ödeceyecek. Bu rakamın 20 milyon euro olduğu ortaya çıktı. Real Madrid ayrıca, Fenerbahçe'ye sonraki satıştan yüzde 20 pay da verecek.

MODRIC VE KROSS...

Öte yandan Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncuları Luka Modric ve Toni Kross'un Arda Güler ile görüştüğü belirtili. Bu görüşmenin ardından Arda Güler'in Real Madrid'i seçtiği vurgulandı. Genç yıldız için Barcelona Sportif Direktörü Deco, Türkiye'ye geldi ve görüşmeler yaptı. Ancak Arda Güler, Katalan devinin çabalarına rağmen tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

Artık Arda Güler ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Resmi imzanın atılmasının ardından Arda Güler, Real Madrid'in kampına katılacak.



