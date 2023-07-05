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Arda Güler için transfer tarihine geçecek hamle! Böylesi görülmedi... Barcelona'yı reddetti, ezeli rakibe gidiyor! Resmi açıklama an meselesi

05.07.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe altyapısından yetişerek performansıyla herkesi büyüleyen ve dev kulüpleri peşine takan genç oyuncu Arda Güler'in geleceği belli oluyor. İspanyol kulüplerinin yakın ilgisi olan Güler için Barcelona bir adım öndeyken, Real Madrid'den gelen hamle sonrası işler karıştı. İşte detaylar...

Arda Güler için transfer tarihine geçecek hamle! Böylesi görülmedi... Barcelona'yı reddetti, ezeli rakibe gidiyor! Resmi açıklama an meselesi
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için transfer savaşı sürerken, genç yıldız için çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Özellikle İspanyol kulüplerinin yakından ilgilendiği Güler için Katalan devi Barcelona'nın Güler'i kadroya katması yakın taraf olarak görülürken, Real Madrid'den çok konuşulacak bir hamlesi geldi.

BARCELONA AVANTAJLI TARAFTI...

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İspanyol basınında çıkan haberlerde, “Arda Güler için geri sayım” başlıkları kullanılırken, “Türk futbolunun incisi, Fenerbahçe Başkanı ve teknik direktörüyle bir görüşme yaparak kararını açıklayacak. Barcelona, Deco’nun Türkiye ziyareti sonrası bir adım önde görünüyor” ifadelerine yer verilmişti.

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REAL MADRİD İŞİ BİTİRDİ

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Tüm bunlar yaşanırken, La Liga'nın bir diğer devi olan Real Madrid işi bitirdi. Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç yıldızı, Real Madrid'i tercih etti.

TEKLİFİ YÜKSELTTİ

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Real Madrid bu tranfer için Fenerbahçe'ye serbest kalma maddesi olan 17.5 milyon eurodan daha fazla bir ücret ödeceyecek. Bu rakamın 20 milyon euro olduğu ortaya çıktı. Real Madrid ayrıca, Fenerbahçe'ye sonraki satıştan yüzde 20 pay da verecek.

MODRIC VE KROSS...

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Öte yandan Real Madrid'in yıldız orta saha oyuncuları Luka Modric ve Toni Kross'un Arda Güler ile görüştüğü belirtili. Bu görüşmenin ardından Arda Güler'in Real Madrid'i seçtiği vurgulandı. Genç yıldız için Barcelona Sportif Direktörü Deco, Türkiye'ye geldi ve görüşmeler yaptı. Ancak Arda Güler, Katalan devinin çabalarına rağmen tercihini Real Madrid'den yana kullandı.

RESMİ AÇIKLAMA AN MESELESİ

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Artık Arda Güler ile ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Resmi imzanın atılmasının ardından Arda Güler, Real Madrid'in kampına katılacak.


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