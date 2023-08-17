Arda Güler ile ilgili yeni iddiayı İspanyol basını ortaya attı! Ancelotti de açıklamıştı...

Real Madrid, yeni transferlerinden Arda Güler’in ameliyat edildiğini duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arda’nın sağ dizinden artroskopik operasyon geçirdiği ve 18 yaşındaki futbolcunun iyileşme programına yakında başlayacağı belirtilmişti.

Real Madrid’in 21 Temmuz’daki antrenmanında sakatlanan Arda’nın, sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edilmişti.

ANCELOTTI AÇIKLADI

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler ile ilgili açıklama yapmış ve sevenlerinin yüreğine adeta su serpmişti. Ancelotti, "Arda, beklenenden daha kısa sürede sahalara dönecek. Çalışmalara bile başladı." demişti.

İSPANYOL BASININDAN YENİ İDDİA

İspanyol basınında çıkan haberde, Arda Güler'in 4 hafta içinde yeşil sahalara ineceği ve Ancelotti'nin şans vermesi halinde forma giyebileceği yazıldı. Yaşının genç olmasından kaynaklı iyileşme sürecinin hızlı geçeceği iddia edilen Arda'nın şimdiden topla çalışmaya başladığı ifade edildi.

