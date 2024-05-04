Arda Güler'in ilk 11 başladığı mücadelede Real Madrid şampiyonluk meşalesini yaktı!

LaLiga'nın 34. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid'in gollerini 51. dakikada Brahim Diaz, 68. dakikada Jude Bellingham ve 90+3'te Joselu kaydetti.
Arda Güler ilk 11'de başladığı mücadelede 65 dakika sahada kalırken, yerini Jude Bellingham'a bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 87'ye yükseltirken, Cadiz 26 puanda kaldı. Barcelona'nın Girona'ya puan kaybetmesi durumunda Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.