SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Arda Güler'in ilk 11 başladığı mücadelede Real Madrid şampiyonluk meşalesini yaktı!

Arda Güler'in ilk 11 başladığı mücadelede Real Madrid şampiyonluk meşalesini yaktı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.05.2024 19:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspan La Liga'da heyecan 34. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken maçında Real Madrid sahasında Cadiz'i 3-0 mağlup ederken, Arda Güler 65 dakika sahada kaldı. İşte detaylar...

Arda Güler'in ilk 11 başladığı mücadelede Real Madrid şampiyonluk meşalesini yaktı!

LaLiga'nın 34. haftasında Carlo Ancelotti'nin ekibi Real Madrid evinde Cadiz'i 3-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan mücadelede Real Madrid'in gollerini 51. dakikada Brahim Diaz, 68. dakikada Jude Bellingham ve 90+3'te Joselu kaydetti.

ARDA 65 DAKİKA SAHADA KALDI

2024-05-04T152657Z_637617113_UP1EK5416WWK1_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-MAD-CCF-REPORT

Arda Güler ilk 11'de başladığı mücadelede 65 dakika sahada kalırken, yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

Arda Güler neler yaptı neler! Taraftarlar yıldız ismi ayakta alkışladı Arda Güler neler yaptı neler! Taraftarlar yıldız ismi ayakta alkışladı

ŞAMPİYONLUK MEŞALESİNİ YAKTILAR

2024-05-04T144217Z_1309775673_UP1EK5414UFGV_RTRMADP_3_SOCCER-SPAIN-MAD-CCF-REPORT

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 87'ye yükseltirken, Cadiz 26 puanda kaldı. Barcelona'nın Girona'ya puan kaybetmesi durumunda Real Madrid, bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amedspor şampiyon oldu, tüm stat sahaya indi!Amedspor şampiyon oldu, tüm stat sahaya indi!
Arda Güler neler yaptı neler! Taraftarlar yıldız ismi ayakta alkışladıArda Güler neler yaptı neler! Taraftarlar yıldız ismi ayakta alkışladı
Antalyaspor'dan Alex de Souza için resmi açıklama!Antalyaspor'dan Alex de Souza için resmi açıklama!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika ispanya la liga real madrid bernabeu maçı bıraktı maçın
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Arda Güler neler yaptı neler! Taraftarlar yıldız ismi ayakta alkışladı

Arda Güler neler yaptı neler! Taraftarlar yıldız ismi ayakta alkışladı

Istakoz, Rolex, Audi sonrası THY’den de Lamborghini hamlesi! Başkanın müşaviri Yahya Üstün Miami Beach’ten paylaştı

Istakoz, Rolex, Audi sonrası THY’den de Lamborghini hamlesi! Başkanın müşaviri Yahya Üstün Miami Beach’ten paylaştı

Amedspor şampiyon oldu, tüm stat sahaya indi!

Amedspor şampiyon oldu, tüm stat sahaya indi!

Türk futbolu için söylediği sözler sonrası tepkiler çığ gibi! "Derhal istifa et"

Türk futbolu için söylediği sözler sonrası tepkiler çığ gibi! "Derhal istifa et"

TFF 2. Lig'de görülmemiş olay! Vanspor 20. dakikada sahadan çekildi

TFF 2. Lig'de görülmemiş olay! Vanspor 20. dakikada sahadan çekildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.