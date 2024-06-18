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Arda Güler'in olağanüstü golü dünyada gündem oldu! "Ardaaa abi"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
18.06.2024 21:00
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Milli takımımız bugün Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Arda Güler'in maçın 65. dakikasında kaydettiği olağanüstü gol dünya çapında büyük ses getirdi. Arda Güler'in golü hem Real Madridli takım arkadaşları hem de spor camiasından birçok isim tarafından heyecanla paylaşıldı. Maç sonrası açıklama yapan Arda Güler, "İnanılmaz hisler içindeyim" dedi.

Arda Güler'in olağanüstü golü dünyada gündem oldu! "Ardaaa abi"

A Milli takımımız bugün Gürcistan'la karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 skorla kazanan Ay Yıldızlı ekibimizin gollerini Mert Müldür, Kerem ve Arda Güler kaydetti.

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"İNANILMAZ HİSLER İÇİNDEYİM"

Maç sonrası konuşan Arda Güler "İnanılmaz hisler içindeyim. Sürekli, bu golün hayalini kuruyordum, insanlara mutluluk yaşatmak istiyorum. İnanılmaz bir sevgi var ben de bunun karşılığını vermek için çok çalışıyorum. İdman sonlarında buralardan şutlara çok çalışıyorum. Maçta da böyle bir gol attığım için çok mutluyum. Bu herkese armağan olsun." dedi.

ARDA'NIN GOLÜ DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Genç yeteneğimiz Arda Güler'in maçın 65. dakikasında kaydettiği harikulade gol tüm dünyada gündem oldu.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Real Madrid'in file bekçisi Thibaut Courtois'nın paylaşımı:

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mesut Özil'in paylaşımı:

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Dünyaca ünlü İtalya futbol gazetecisi Fabrizio Romano:

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Fenerbahçe'nin paylaşımı:

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Manchester United'ın eski yıldızı Rio Ferdinand:

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LaLiga:

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Lucas Vazquez:

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