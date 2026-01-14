Arda Güler'in Real Madrid kariyeri sona mı eriyor? İspanya'da savaş yeniden başlıyor...

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna Alvaro Arbeloa'nın oturmasıyla birlikte taşlar yerinden oynadı. Kendisini bir "Mourinhista" (Mourinho hayranı) olarak tanımlayan ve disiplinli yapısıyla bilinen Arbeloa, yönetime sunduğu ilk raporda Arda Güler'i üzecek bir talepte bulundu.

ARDA'NIN YERİNE NICO PAZ!

İspanyol basınına yansıyan iddialara göre Arbeloa, Real Madrid altyapısından yetişen ve Como'ya transfer olan Nico Paz'ın geri alınmasını istedi. Sözleşmesinde "geri alma" maddesi bulunan genç oyuncunun dönüşü, aynı bölgede oynayan Arda Güler için büyük bir tehdit olarak yorumlandı.

İLK MAÇTA KULÜBEYE Mİ?

Öte yandan Arbeloa'nın, takımın başında çıkacağı ilk maç olan Kral Kupası'ndaki Albacete mücadelesinde de Arda Güler'i ilk 11'de düşünmediği ve rotasyona gideceği belirtildi. Xabi Alonso döneminde parlayan Arda'yı, yeni hocasıyla birlikte çok daha zorlu bir forma rekabeti bekliyor.