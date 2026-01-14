SPOR

Arda Güler'in Real Madrid kariyeri sona mı eriyor? İspanya'da savaş yeniden başlıyor...

Real Madrid'de Xabi Alonso devri bitti, Alvaro Arbeloa dönemi başladı ama milli yıldızımız Arda Güler için işler tatsız başladı! "Mourinho'nun askeri" olarak bilinen yeni teknik adam, ilk icraatıyla Arda'ya şok yaşattı. Arbeloa, Arda'nın bölgesine eski bir ismi, Nico Paz'ı geri çağırdı! İşte milli yıldızı bekleyen "forma savaşı"nın perde arkası...

Emre Şen

Real Madrid'de teknik direktörlük koltuğuna Alvaro Arbeloa'nın oturmasıyla birlikte taşlar yerinden oynadı. Kendisini bir "Mourinhista" (Mourinho hayranı) olarak tanımlayan ve disiplinli yapısıyla bilinen Arbeloa, yönetime sunduğu ilk raporda Arda Güler'i üzecek bir talepte bulundu.

ARDA'NIN YERİNE NICO PAZ!

Arda Güler in Real Madrid kariyeri sona mı eriyor? İspanya da savaş yeniden başlıyor... 1

İspanyol basınına yansıyan iddialara göre Arbeloa, Real Madrid altyapısından yetişen ve Como'ya transfer olan Nico Paz'ın geri alınmasını istedi. Sözleşmesinde "geri alma" maddesi bulunan genç oyuncunun dönüşü, aynı bölgede oynayan Arda Güler için büyük bir tehdit olarak yorumlandı.

İLK MAÇTA KULÜBEYE Mİ?

Arda Güler in Real Madrid kariyeri sona mı eriyor? İspanya da savaş yeniden başlıyor... 2

Öte yandan Arbeloa'nın, takımın başında çıkacağı ilk maç olan Kral Kupası'ndaki Albacete mücadelesinde de Arda Güler'i ilk 11'de düşünmediği ve rotasyona gideceği belirtildi. Xabi Alonso döneminde parlayan Arda'yı, yeni hocasıyla birlikte çok daha zorlu bir forma rekabeti bekliyor.

