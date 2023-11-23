SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Arda Güler'in sözleri Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti!

Arda Güler'in sözleri Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti!

23.11.2023 13:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında kıran kırana pazarlıklar sonucu Real Madrid'e transfer olan Arda Güler yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle henüz forma şansı bulamadı. İspanya'daki ilk günlerinde zorluk çektiği öne sürülen Arda Güler'den flaş bir itiraf geldi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünya futbolunun en değerli genç oyuncularından biri olan Arda Güler henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı. Antrenmanlarda yaşadığı sakatlıklar sonrası bir türlü hazır konuma gelemeyen genç oyuncudan ilginç ifadeler geldi.

"EN ÜZÜCÜ GÜNLERİ ABD'DEYDİ"

655e345b4e3fe02d9c376281

Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en kötü döneminin Los Angeles kampı olduğunu söyledi. Real Madrid'e transfer olduktan sonra üstündeki baskının yanı sıra, kampta yaşadığı sakatlık ve dil sorunu sebebiyle takım arkadaşlarıyla fazla iletişim kuramayan Arda Güler, psikolojik sorunlar yaşadı.

"KEŞKE FENERBAHÇE'DE KALSAYDIM"

965dcc91967f454099bbecf271f47537

Arda'nın yaşadığı bu sorunların ardından zaman zaman ''Keşke Fenerbahçe'de bir yıl daha kalsaydım'' dediği iddia edildi. Bu fikri yakın çevresine aktaran genç oyuncunun zaman zaman dert yandığı aktarıldı. Arda'nın söylediği iddia edilen bu sözler sonrası Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Genç oyuncunun 1 sezon daha takımda kalmasını istemelerine rağmen dinlemeden takımdan ayrılan Arda'nın pişmanlığı fayda etmedi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig devinden Çağlar Söyüncü hamlesi!Süper Lig devinden Çağlar Söyüncü hamlesi!
[RMV-10]
''Nwakaeme geri dönebilir''''Nwakaeme geri dönebilir''
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe real madrid 10 sezon
En Çok Okunan Haberler
Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Vatandaşlar dikkat! O doğal gaz sayaçları sökülecek: Son tarih..

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

Çırılçıplak kalan yolcu havalimanını birbirine kattı

''United sanıp, City'ye transfer oldum''

''United sanıp, City'ye transfer oldum''

Pornografik film sektörüne giren eski oyuncu hayatını kaybetti!

Pornografik film sektörüne giren eski oyuncu hayatını kaybetti!

''Seçil Erzan'ın ofisini silahla basıp, paralarını almışlar''

''Seçil Erzan'ın ofisini silahla basıp, paralarını almışlar''

Beşiktaşlı eski futbolcu 33 yaşında futbolu bıraktı

Beşiktaşlı eski futbolcu 33 yaşında futbolu bıraktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

Yeğeni olarak tanıtmıştı sevgilisi çıktı! Cep telefonundaki görüntüler...

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.