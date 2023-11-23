Arda Güler'in sözleri Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti!

Dünya futbolunun en değerli genç oyuncularından biri olan Arda Güler henüz Real Madrid formasıyla sahaya çıkamadı. Antrenmanlarda yaşadığı sakatlıklar sonrası bir türlü hazır konuma gelemeyen genç oyuncudan ilginç ifadeler geldi.

"EN ÜZÜCÜ GÜNLERİ ABD'DEYDİ"

Defensa Central'in haberine göre; Arda Güler, yaşadığı üst üste sakatlıklara rağmen Real Madrid'deki en kötü döneminin Los Angeles kampı olduğunu söyledi. Real Madrid'e transfer olduktan sonra üstündeki baskının yanı sıra, kampta yaşadığı sakatlık ve dil sorunu sebebiyle takım arkadaşlarıyla fazla iletişim kuramayan Arda Güler, psikolojik sorunlar yaşadı.

Arda'nın yaşadığı bu sorunların ardından zaman zaman ''Keşke Fenerbahçe'de bir yıl daha kalsaydım'' dediği iddia edildi. Bu fikri yakın çevresine aktaran genç oyuncunun zaman zaman dert yandığı aktarıldı. Arda'nın söylediği iddia edilen bu sözler sonrası Fenerbahçe taraftarı tepki gösterdi. Genç oyuncunun 1 sezon daha takımda kalmasını istemelerine rağmen dinlemeden takımdan ayrılan Arda'nın pişmanlığı fayda etmedi.





