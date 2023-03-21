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Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular! Ne Barcelona ne de Atletico Madrid...

21.03.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin alkışını alan Arda Güler için yeni gelişmeler yaşanıyor. Güler'in ailesi çocuklarının kariyerine dair açıklamada bulunurken, genç oyuncunun Başkan Ali Koç ile yeni sözleşme konusunda görüşme yapacağı öğrenilmişti. Arda'yı sürpriz bir takımın istemesi taraftarı bir hayli şaşırttı.

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular! Ne Barcelona ne de Atletico Madrid...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişen ve yeteneği ile herkesi kendisine hayran bırakan Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler, dünya spor kamuoyunda da adından söz ettirmeye başladı. Arda Güler'in ailesi çocuklarının geleceği ile ilgili konuşmuş ve dedikodulara son noktayı koymuştu. Arda'yı Barcelona ve Atletico Madrid'in istediği ortaya çıkmasının ardından ortaya atılan yeni iddia herkesi ters köşe yaptı.

"ONLAR NASIL BİR KARAR ALIRSA BİZ O YÖNDE GİDERİZ" DEMİŞTİ

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Arda Güler’in ailesi, “Biz ne dakikaya ne saate bakarız. Arda, Fenerbahçe’nin evladıdır. Yıldınızı burada parlatmıştır. Biz oğlumuza bir şey söylemeyiz. Tamamen Arda ve Ali Başkan arasında geçer görüşme. Onlar nasıl bir karar alırsa biz o yönde gideriz." demişti.

BARCELONA VE ATLETICO MADRID

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Arda Güler için sezon sonu Barcelona ve Atletico Madrid'in kapıyı çalacağı söylenmişti. Eğer ki Barcelona, Arda Güler'i renklerine bağlarsa, Arda Güler en az 1.5 yıl daha Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyeceği iddia edilmişti.

GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI!

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İtalyan basını, Arda Güler'in yeni takımını ve Fenerbahçe'ye kazandıracağı bonservis bedelini açıkladı. La Gazetta Express'in haberine göre; Arda Güler'i izleyen Marsilya Başkanı Pablo Longoria, genç yıldızı takımında istiyor. Arda için 15 milyon euro gibi bir bonservisi gözden çıkardığı söylenen Marsilya'nın bu talebine karşılık Fenerbahçe'nin ne yapacağı henüz bilinmiyor.


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Marsilya Arda Güler fenerbahçe fk da, 15 milyon euro

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Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

Arda Güler'in yeni adresini ve bonservisini duyurdular

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