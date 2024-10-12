Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! ''Rakibini yok etti... şovu yönetti!''

A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ay- yıldızlılarımız mücadeleden 1-0 üstün ayrıldı. İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle liderliğini sürdüren Millilerimizde maça Arda Güler resitali damga vurdu.

KALİTESİNİ KONUŞTURDU

Karşılaşmada 83 dakikada sahada kalan Arda Güler, %90 pas isabetiyle oynadı. Genç yıldız, takım arkadaşlarına 4 kilit pas atarken uzun toplarında da %100 isabet buldu.

İSPANYA DA GÜNDEM ARDA GÜLER

İspanyol medyası mücadelede Etkili bir performans ortaya koyan Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

AS: RAKİBİNİ YOK ETTİ

As gazetesi milli futbolcumuz hakkında 'Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir manevrayla yok etti' başlığını kullanarak 'Türk futbolcu, fantastik çalımla maçın en göz kamaştırıcı hareketini yaptı. Her oynadığında büyülü bir şey yapıyor' ifadelerini kullandı.

MARCA: ŞOVU YÖNETTİ

MARCA, Arda ile ilgili şunları yazdı: "Maç baştan sona Arda Güler'in önderliğinde bir ev sahibi monoloğuna sahne oldu. Madridli oyuncu serbest kaldı ve şovu yönetti."

MUNDO DEPORTİVO: GALİBİYETTE PARLADI

Mundo Deportivo ise şu sözler ile ifade etti: 'Lider Türkiye'nin galibiyetinde Güler parladı. Real Madridli oyuncu, İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle Karadağ'ı mağlup eden takımının zorlu mücadelesine öncülük etti.'