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Arda Güler İspanya'da manşetleri süsledi! ''Rakibini yok etti... şovu yönetti!''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.10.2024 18:34
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UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 3'üncü maçında Türkiye, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında Arda Güler'in ceza sahası içerisinde rakibini ekarte etmesi İspanya'da gündem oldu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Ay- yıldızlılarımız mücadeleden 1-0 üstün ayrıldı. İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle liderliğini sürdüren Millilerimizde maça Arda Güler resitali damga vurdu.

KALİTESİNİ KONUŞTURDU

ardaguler

Karşılaşmada 83 dakikada sahada kalan Arda Güler, %90 pas isabetiyle oynadı. Genç yıldız, takım arkadaşlarına 4 kilit pas atarken uzun toplarında da %100 isabet buldu.

İSPANYA DA GÜNDEM ARDA GÜLER

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İspanyol medyası mücadelede Etkili bir performans ortaya koyan Arda Güler'e övgüler yağdırdı.

AS: RAKİBİNİ YOK ETTİ

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As gazetesi milli futbolcumuz hakkında 'Arda Güler, rakibini gözlerini ovuşturmak zorunda bırakacak bir manevrayla yok etti' başlığını kullanarak 'Türk futbolcu, fantastik çalımla maçın en göz kamaştırıcı hareketini yaptı. Her oynadığında büyülü bir şey yapıyor' ifadelerini kullandı.

MARCA: ŞOVU YÖNETTİ

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MARCA, Arda ile ilgili şunları yazdı: "Maç baştan sona Arda Güler'in önderliğinde bir ev sahibi monoloğuna sahne oldu. Madridli oyuncu serbest kaldı ve şovu yönetti."

MUNDO DEPORTİVO: GALİBİYETTE PARLADI

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Mundo Deportivo ise şu sözler ile ifade etti: 'Lider Türkiye'nin galibiyetinde Güler parladı. Real Madridli oyuncu, İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle Karadağ'ı mağlup eden takımının zorlu mücadelesine öncülük etti.'

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler a milli futbol takımı real madrid
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