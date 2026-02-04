Arda Güler krizi! Real Madrid'de isyan bayrağını çekti, ipler kopuyor

Real Madrid'de Arda Güler krizi yaşanıyor. Benfica maçında oyundan alınınca tepki gösteren ve "Neden hep ben çıkıyorum?" dediği belirtilen milli yıldızın, isyan bayrağını çektiği iddia edildi.

GERİLİM TIRMANIYOR

Yeterli süre bulamadığını düşünen Güler ile teknik ekip arasındaki gerilim giderek tırmanırken, kulüp içinde başka benzer sorunların da olduğu belirtildi.

El Nacional'de yer alan haberde; Arda Güler'in gösterdiği çaba ve performansına rağmen yeterli süre ve güveni bulamadığını düşündüğü vurgulandı.

AYRILIK İHTİMALİ...

Arda Güler'in sezonun kalan bölümünde yeterli süre alamaması halinde ayrılık ihtimalini bile düşündüğü konuşulmaya başlandı.

OKLAR ARBELOA'NIN ÜZERİNDE

Öte yandan soyunma odasında Arda Güler'in yaşadığı rahatsızlığı paylaşan başka

oyuncuların da olduğu belirtiliyor İspanyol basınına göre teknik direktör Arbeloa'nın Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ı memnun etmeye odaklandığı, geri kalan oyuncuların ise ikinci planda kaldığı yönündeki algının arttığı iddia edildi.