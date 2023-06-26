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Arda Güler transferinde yeni perde! 'Transferdeki tek engel babası' İstediği komisyon ortaya çıktı...

26.06.2023 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'deki performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için transfer savaşları sürüyor. Birçok kulüp Sarı-Lacivertliler'in kapısını çalmaya devam ederken bu kez bambaşka bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Arda Güler transferinde yeni perde! 'Transferdeki tek engel babası' İstediği komisyon ortaya çıktı...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve performansıyla parmak ısırtan Arda Güler için dev kulüpler sıraya girerken, yönetim genç oyuncuyu en azından bir sezon daha takımda tutabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Dünya devleri genç yıldız için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ederken, Sarı-Lacivertli taraftarlar da Güler'in takımda kalması için yoğun çaba sarf ediyor. Tüm bunlar yaşanırken geleceği henüz netleşmeyen Arda Güler için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFERDEKİ TEK ENGEL: BABASI

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İspanyol haber kaynaklarından Relevo'nun haberinde, Arda Güler'in babası Ümit Güler'in genç yıldızın transferin 18-20 milyon euro komisyon istediği belirtildi.

"SERBEST KALMA BEDELİ SORUN DEĞİL AMA..."

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Haberde, Arda Güler'in transferi için 17.5 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin sorun olmadığı kaydedilirken, babasının istediği komisyonun transfer için bir engel olduğu vurgulandı.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞTÜ

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Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler ve babası ile bir araya gelmiş, Koç'un Güler'e "1 sene daha Fenerbahçe'de kal ve ya gittiğin kulüpten 1 sene seni kiralayalım." dediği öğrenilmişti. 18 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.


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