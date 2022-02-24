Yıldız Asyalı Arda Kural aşkı gündemde! Arda Kural'dan sonra bir itirafta Yıldız Asyalı'dan geldi: "Hiçbir şey onun önüne geçemiyor"

Arda Kural eski haline döndü ve gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Yıldız Asyalı'nın zor dönemlerinde yanında olduğundan bahseden Arda Kural, "Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim" dedi.

Arda Kural'ın itirafları sonrası Yıldız Asyalı da açıklama yaptı. Kural ile çok büyük bir aşk yaşadıklarını belirten Asyalı, "Arda'nın zor günlerinde çok üzüldük ve yıprandık. Arda'nın Türkiye için inanılmaz yetenekli ve önemli bir sanatçı olduğunu düşünüyorum. Karakteri hassas olduğu için genç yaşlarda kaldıramadığı şeyler oldu. Şimdi biz nasıl kovid oluyorsak beynimiz de hastalanabilir. Arda'yı iyi gördüm, tedavisine de devam ediyor. Böyle olduğu sürece ben öpüp başıma koyarım. Çok seviniyorum, hep iyi olsun" dedi.

"NE ZAMAN BİR ARAYA GELSEK AĞLAŞIRDIK"

Arda Kural'ın "Yıldız'la ayrıldıktan sonra 2 yıl acı çektim" sözlerine de cevap veren Asyalı, sözlerine şöyle devam etti: "Bir de bana sorsunlar. İlk aşk olduğu için çok kuvvetliydi. Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu. Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız. Birkaç yıl önce karşılaştık hatta bir araya gelmeye çalıştık. O zaman depresyonda olduğu için olmadı. Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer. Üzücü bir şey ama her şey kısmet ve alın yazısı."

"YOĞUN DUYGULARIMIZ OLMASAYDI..."

Yıldız Asyalı konuşmasının devamında "Rahmetli anneannem, anneme 'bu çocukları evlendirmezsen ileride çok büyük acı çekecekler' demiş. Dediği de çıktı, çok acı çektik. Bu bizim elimizde olan bir şey değildi. Onun sağlıklı olduğunu görünce çok sevindim ve mutlu oldum. O da benim mutlu olmamı ister ben de onun. Beni hiçbir zaman üzmek istemez. Kendi problemlerinin farkına varıp uzaklaşmayı seçti. Eğer ki ikimizin arasında yoğun hisler olmasaydı biz arkadaş olurduk. Benim için çok ayrı bir yerde. Arada yoğun duygular olduğu için arkadaş kalamadık" yorumunda bulundu.

AŞK YENİDEN Mİ?

Hayatında kimse olmadığını söyleyen Asyalı konuşmasını şöyle noktaladı:

"O telefonda bile konuşmaya çok cesaret edemiyor. Benim hayatımda ciddi bir şey yok, Arda'nın da yok. Sizce bizim neden bir başkasıyla ilişkimiz yürümüyor? Çünkü hiçbir şey onun önüne geçemiyor. Birbirimizi yıpratırsak o yaraları sarmak çok zor olur. Bizimki filmlerdeki gibiydi. Allah herkese böyle bir şey yaşamayı nasip etsin."

