Arda Kural'dan Yıldız Asyalı itirafı! "Birbirimize çok aşıktık…"

Geçirdiği zor günlerin ardından iyileşen ve yeniden oyunculuk yapmaya başlama kararı alan Arda Kural, daha önce hiç kimsenin bilmediği büyük bir itirafta bulundu. 2.Sayfa programına konuk olan Kural, 'Yıldız benim ilk ve çocukluk aşkım' dedi.

"Yıldız ilk aşkımdı. İlk aşkıma çok tutulmuştu. Aklımda ondan başkası geçmiyordu. Hayatım Yıldız olmuştu, hep onu düşünüyordum. Sette Yıldız, evde Yıldız... Kasıtlı olarak değil ama bizi ayırdılar. 'Önünüzde parlak bir gelecek var, birbirinizin önünü kesmeyin' deyip ayırdılar. Çok acı çekmiştim. O günlere ait her şeyi hatırlıyorum ama hatırlamak istemiyorum."

'YILDIZ İLE YAN YANA GELMEYE KORKUYORUM'

Ekranlardan uzak kaldığım dönemde Yıldız beni çok aradı. Ben görüşmek istemedim. Ben ondan korkuyorum. Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim. Sonra kendime söz verdim 'Yıldız'la asla görüşme' dedim."

Özel hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Arda Kural, "Hayatımdaki kişi benci değil senci olacak. Ben de öyle olacağım. Kendini beğenmiş olmayacak" dedi.



