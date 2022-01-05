Arda Kural'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Sarp Levendoğlu beni kıskanıyordu"

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden olan 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile üne kavuşan oyuncu Arda Kural, yaşadığı zor günleri atlattı.

Bir dönem psikoz teşhisi konulan ve uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördü.

'Yerli Leonardo DiCaprio' olarak anılan Arda Kural, Habertürk’ten Aytekin Teker’e konuştu.



"FELSEFE VE EDEBİYATLA ÇOK İLGİLENDİM"

Artık kendini iyi hissettiğini söyleyen Kural, yaşadığı dönemleri sıkıntılı değil, katı dönemler olarak niteledi.

Kural, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Her şeyi kendime döndürdüğüm ya da her şeyin bana ters döndüğü zamanlardı. Tanımlanması zor. Şöhretle bir şeyler değişiyordu hayatımda. İdrak boyutunda yüksek düşüncelere eriştim. Yükseldikçe derinleştim ve bu bakış açısıyla hayatta zor yer bulmaya başladım. Hayatı incelemeye başladım. Felsefe ve edebiyatla çok ilgilendim. Sorguladım. Kendimi yeniden bulup bu hayata adapte etmeye çalıştım."

Büyükçekmece'de annesi ve kardeşi ile yaşadığı aktaran ünlü oyuncu, “Babam vefat etti” açıklamasında bulundu.

"HAYRANLARIMDAN GÜNDE 2-3 BİN MEKTUP GELİYORDU"

Keşfedilme hikayesine değinen Kural, oyunculuğa adım atma serüvenini şöyle anlattı:

"98-99 yıllarıydı. Beylikdüzü'nde yaşarken İnter Star'ın makyaj departmanının müdürü beni görmüş. Sonra benimle görüştü, "KRAL TV'de VJ'lik yapar mısın?" dedi. Ben de kabul ettim. İnsanlar tanımaya başladı tabi. Hayranlarımdan günde 2-3 bin mektup geliyordu. Ardından reklam teklifleri geldi pek çoğunda rol aldım. Senarist Tayfun Güneyer, 'Eyvah Babam'ın devamı niteliğindeki 'Eyvah Kızım Büyüdü'de oynar mısın?' dedi. Teklifi kabul ettim. Böylelikle oyunculuğa adım atmış oldum. Ondan sonra zaten şöhretim daha da arttı."

"SARP LEVENDOĞLU VE UFUK ÖZKAN’A KIRGINIM"

“Kızgın ya da kırgın olduğunuz birileri var mı?” sorusuna Kural, “Emre Komutanım dönemindeki bazı oyuncu arkadaşlarıma kırgınım. Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan” yanıtını verdi.

"SARP LEVENDOĞLU BENİ KISKANIYORDU"

Kural, Levendoğlu’na neden kırgın olduğunu ise şu sözlerle anlattı:

“Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı. Yani benden rol çalmaya çalıştılar. 'Ben de sizden daha fazlayım' gibi garip tavırlara girmedim. Hiçbir zaman unutamayacağım. Sette beni yalnız bıraktılar. Zaten benim hayata karşı rahatsızlıklarımdan biri de orada başladı. Kıskanmayı anlarım ama göz göre göre sindirme politikası çok yanlıştı.”

"ŞİZOFREN DEĞİL, PSİKOZDUM"

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde geçen 20 günü anlatan Kural, “Yazılanlar gibi şizofren değil, psikozdum. Hastane iyi geldi tabi. Çok korkulacak bir şey değil. Duygusal bir yapım vardı, içimde çözemediğim problemleri çözmeye yardımcı oldu. Kendimi bulabildim, memnunum” dedi.

"HASTANEDE BENİ ZİYARET EDEN TEK İSİMDİ…"

“O zamanlar kendimi yalnızlığa çektim” diyen Kural, kendisini hastanede ziyaret eden tek kişiyi de açıkladı. Kural, “Kendi içimde çözebileceğim bir problemim vardı. Şu dönemde ise konuştuğum bir kişi yok. Ama Ece Erken'i çok severim. Beni hastanede ziyaret eden tek kişi. Ece bir tanedir” diye konuştu.



