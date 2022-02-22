Arda Kural'ın inanılmaz değişimi! 2 ayda 14 kilo verip saç ektirdi

Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural ekranlara dönüyor.Habertürk'ün haberine göre; Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo verdi.

40 yaşındaki oyuncu, "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyadan gelen mesajlar en büyük motivasyonum" dedi.

Kural'ın bu değişimi sosyal medyayı da sallarken, oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saç ektirdiğini de dile getirdi. Ünlü oyuncu, Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Kural geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski rol arkadaşları hakkında konuşmuş "Sarp Levendoğlu, Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı" demişti.





