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  4. Arda Kural'ın inanılmaz değişimi! 2 ayda 14 kilo verip saç ektirdi

Arda Kural'ın inanılmaz değişimi! 2 ayda 14 kilo verip saç ektirdi

22.02.2022 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural setlere döndü. Kural, yeni halinden bir fotoğraf yayınladı.

Arda Kural'ın inanılmaz değişimi! 2 ayda 14 kilo verip saç ektirdi

Bir süre psikolojik hastalığı nedeniyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Arda Kural ekranlara dönüyor.Habertürk'ün haberine göre; Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo verdi.

40 yaşındaki oyuncu, "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyadan gelen mesajlar en büyük motivasyonum" dedi.

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Kural'ın bu değişimi sosyal medyayı da sallarken, oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla saç ektirdiğini de dile getirdi. Ünlü oyuncu, Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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Kural geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada eski rol arkadaşları hakkında konuşmuş "Sarp Levendoğlu, Mustafa Altıoklar dizide beni öne geçirmek istiyordu. Sarp kıskanıyordu. Beni o dönem çekemediklerini düşünüyorum. Sette, ezmeye çalışmalar ve akıl oyunları yaşandı" demişti.

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Arda Kural
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