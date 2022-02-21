MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arda Kural kimdir, aslen nereli? Ünlü oyuncu ekranlara mı dönüyor? Arda Kural kaç yaşında?

Arda Kural kimdir, aslen nereli? Ünlü oyuncu ekranlara mı dönüyor? Arda Kural kaç yaşında?

21.02.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seneler önce kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlamış olan ve sonrasında Eyvah Kızım Büyüdü, Kuzenlerim, Lise Defteri gibi pek çok dizide rol alan Arda Kural, yaşadığı psikolojik sorunlar ile gündeme gelmişti. Şimdilerde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncunun eski haline dönmesi dikkat çekti. Peki Arda Kural kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncu ekranlara mı dönüyor? İşte hayatı ve merak edilenler...

Arda Kural kimdir, aslen nereli? Ünlü oyuncu ekranlara mı dönüyor? Arda Kural kaç yaşında?

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve geçirdiği sıkıntılı günler ile gündeme gelen Arda Kural, o günleri geride bırakmayı başarmıştı. Şimdilerde eski günlerine geri dönmeye çalışan "Yerli Leonardo DiCapro" lakaplı oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf paylaşımı sevenlerini mutlu etti. Peki Arda Kural kimdir, aslen nereli?

ARDA KURAL KİMDİR?

12 Nisan 1980 tarihinde dünyaya gelen Arda Kural, Yalova doğumludur ve 41 yaşındadır. Kural, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nde kimya okumuştur. 2 yıl dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi almıştır. 1999'da kendi kurduğu Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonelliğe adım atmıştır. Bu tiyatroda ve daha sonra kurduğu Siyah Oyuncular Tiyatrosu'nda kendi yazdığı Belirtisiz Nesneler, Ben Değil Kendim, Dokuz Köyden Kovulmak, Siyah Mizah ve Aşk gibi oyunlarda rol almıştır. Kral TV'de VJ'lik yapmıştır.

3019100_ddee279d2e6b4c2542d163e42be815dd_640x640

İlk olarak 1999'da Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde Altay rolüyle kamera karşısına geçen isim bu dizide Leonardo DiCaprio'ya olan benzerliğiyle tanınmıştır. İkinci çıkışını ise 2003 yılında Lise Defteri dizisindeki Ediz rolüyle yapmıştır. Son olarak, 2005'te Emret Komutanım dizisindeki Posta Ferit rolü ile geniş beğeni toplamıştır.

ARDA KURAL EKRANLARA MI DÖNÜYOR?

Ünlü oyuncu son olarak Nefrin isimi korku filminde rol almıştı. Şimdilerde kendini toparlamaya çalışan ismin, yakın süreçte ekranlara dönebileceği tahmin ediliyor.

ARDA KURAL NEDEN RAHATSIZLANMIŞTI?

Son olarak oynadığı Kubilay filmindeki 21.990 dolar alacağını alamadığından maddi çöküntüye giren ünlü isim, psikoz belirtileri göstermeye başlamıştı ve 28 Aralık 2012 tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılmıştı. 21 Ocak 2013 tarihinde taburcu olan isim oyunculuğu bıraktığını söylemiş fakat bu kararı hastayken verdiğinden dolayı tekrar yeni bir festival filmiyle döneceğini söyleyerek sonrasında kararından vazgeçmiştir.

Uzun bir süredir annesiyle beraber Büyükçekmece'de kalan oyuncu, evin giderlerini karşılayamadıkları için ev sahibi tarafından 9 Temmuz 2015 tarihinde evden çıkarıldılar. Sonrasında abisinin yanına taşınan annesinin bütün isteklerine rağmen annesiyle gitmeyip binanın bahçesinde kalmayı tercih eden Kural, komşuların polise "Çocuklarımızı korkutuyor" şikayetleri üzerine bahçeden de kovuldu.

Kural, bir arkadaşının yardımıyla Büyükçekmecede bir kafede kalmaya başladı. Kural, kendisiyle röportaja gelen gazetecilere ise "Evim yok artık. O yüzden sevdiğim Büyükçekmece insanlarını yakından görebileceğim bu kafede yaşayacağım. Sadece burada da değil, her yer benim evim. Şezlong dolu Büyükçekmece. Buralarda uyuyorum, ama mutlu uyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Olay sonrası Büyükçekmece Belediyesi Kural ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacaklarını belirtmişti. Fakat o zamandan sonra ortalıktan kaybolduğu anlaşılmış ve annesinin onu her yerde aradığı duyulmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne yaptın Madonna? Tepki yağıyorNe yaptın Madonna? Tepki yağıyor
Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."
Onu bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay olduOnu bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Arda Kural
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek

Emeklilere ikramiye müjdesi! 4 bin lira ödenecek

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

İmamoğlu veya Yavaş aday olur mu? Kılıçdaroğlu açıkladı

İmamoğlu veya Yavaş aday olur mu? Kılıçdaroğlu açıkladı

EYT için harekete geçildi! İşte emeklilik için masadaki 5 formül...

EYT için harekete geçildi! İşte emeklilik için masadaki 5 formül...

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

SGK’dan faizsiz konut kredisi…

Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."

Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."

İlginizi Çekebilir

Finlandiyalı kayakçının zor anları! “Penisim dondu”

Finlandiyalı kayakçının zor anları! “Penisim dondu”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

Çıplak garsonluk yapıyor! Tek gecedeki bahşişi dudak uçuklattı

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.