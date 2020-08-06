Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'da

Arda Turan, Galatasaray'daki ilk döneminde 189 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 44 kez ağları havalandırmayı başardı. Arda Turan, bu dönemde sarı-kırmızılı forma altında bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası bir de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kulübün en genç kaptanlarından biri olmayı başararak tarihe geçen Arda Turan, özellikle sarı-kırmızılı takımın o dönemde aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle zaman zaman eleştirilerin de hedefi oldu.

A takıma ilk kez 2004-2005 sezonunda yükselen ve 2005-2006 sezonunun ikinci yarısını ise Manisaspor'da kiralık olarak geçiren Arda, burada ortaya koyduğu başarılı performansla dönemin teknik direktörü Erik Gerets'in dikkatini çekmeyi başardı.

REKOR BONSERVİSLE ATLETİCO MADRİD'E GİTTİ

Arda Turan, 24 yaşındayken 2011 yılında rekor bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, 13 milyon avroya İspanyol ekibinin kadrosuna katılırken, bu rakam o dönem Türkiye'den transfer edilen yerli bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

ATLETİCO MADRİD'DE ÖNEMLİ BAŞARILAR

Arda Turan, 4 sezon formasını giydiği Atletico Madrid'de önemli başarılara imza attı. Tecrübeli futbolcu, İspanyol ekibiyle çıktığı 178 resmi müsabakada 22 gol kaydetti. Milli futbolcu, Atletico Madrid'de bir İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), bir Kral Kupası, bir UEFA Avrupa Ligi, bir İspanya Süper Kupası ve bir UEFA Süper Kupa olmak üzere 5 şampiyonluk elde etti.

KARİYERİNİN ZİRVESİ BARCELONA

Arda Turan, futbol kariyerinin zirvesini 2015-2016 sezonu öncesinde transfer olduğu Barcelona'da yaşadı. Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli oyuncu, Katalan ekibinde 55 karşılaşmada forma giyerken, 15 kez topu filelerle buluşturdu. Arda Turan, Barcelona ile bir La Liga, iki Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupası kaldırdı.