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Arda Turan- Berkay kavgasında Caner Erkin detayı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşananların perde arkası ortaya çıktı. Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç, detayları aktardı.

Arda Turan- Berkay kavgasında Caner Erkin detayı

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavganın perde arakasındaki detaylar ortaya çıktı. Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç, yaşanan olayın arkasındaki gelişmeleri anlattı.

"EĞER KARIN BURADA OLMASAYDI..."

"Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e sözlü tacizde bulunmasının ardından sokakta kavga başlıyor. Berkay Şahin'in burnu kırılıyor. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre kavga geçmişe dayanıyor. Caner Erkin ile Arda Turan'ın arasındaki yakınlık nedeniyle ikili arasında geçmişe dayanan bir olay olduğu da ifade ediliyor. Arda Turan'ın, "Eğer karın burada olmasaydı bak ben sana ne yapıyordum" sözü üzerine Berkay, Arda'yı sokağa çağırıyor ve ilk kavga sokakta yaşanıyor."

"HASTANEDE SİLAH 1 EL ATEŞ EDİYOR"

"Berkay Şahin'in burnu kırıldıktan sonra hastaneye kaldırılıyor. Arda Turan ve beraberindeki arkadaşları sinirlerini alamamış bir şekilde hastaneye gidiyor. Kamera görüntülerinde Arda Turan hastane içerisinde Berkay'ın bulunduğu yere gidiyor ve arbede yaşanıyor. Arda Turan'ın elinde silah olduğu görülüyor ve silah 1 el patlıyor. Mermi çekirdeği polisler tarafından emniyete alındı ve inceleme başlatıldı. Arda'nın elinde tuttuğu silahı polise teslim etmesi gerekiyor. Silahın ruhsatlı mı ruhsatsız mı olduğu anlaşılmalı."

"ARDA TURAN YÜZDE 100 CEZA ALACAK"

Arda Turan hakkında 2 suçtan dolayı soruşturma yapılacak. Arda, silah nedeniyle yüzde 100 ceza alacak. Bugün veya yarın Arda'nın ifadesi alınacak. (FUTBOLA ARENA)

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Spor Toto Süper Lig arda turan Berkay caner erkin Beşiktaş başakşehir

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