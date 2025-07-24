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Arda Turan, Beşiktaş maçı sonrası Fatih Terim'i onurlandırdı! "Bunu ondan öğrendim"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup oldu. Shakhtar teknik direktörü Arda Turan, karşılaşma sonrası Fatih Terim'i sözleriyle onurlandırdı.

Arda Turan, Beşiktaş maçı sonrası Fatih Terim'i onurlandırdı! "Bunu ondan öğrendim"
Emre Şen

UEFA Avrupa Ligi 2’nci Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Shakhtar Donetsk’i konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Arda Turan'ın takımı 4-2 kazanarak avantajı cebine koydu. Karşılaşma sonrası taktiksel anlamda konuşan Arda Turan, Fatih Terim'i gururlandırdı.

"FATİH TERİM'DEN ÖĞRENDİM"

Arda Turan, Beşiktaş maçı sonrası Fatih Terim i onurlandırdı! "Bunu ondan öğrendim" 1

Arda Turan, "Gördüğünü yapmaktan korkmamayı Fatih Terim'den öğrendim. Teknik direktörlüğümde ben de bunu uygulamaya çalışıyorum." diyerek Fatih Terim'e övgüler gönderdi.

"GÖRDÜĞÜMÜ YAPMAKTAN KORKMUYORUM"

Arda Turan, Beşiktaş maçı sonrası Fatih Terim i onurlandırdı! "Bunu ondan öğrendim" 2

Sözlerine devam eden Arda Turan, "Gördüğüm şeyi yapmaktan korkmuyorum. Bu Fatih Hoca'dan öğrendiğim bir şey. Bunu da teknik direktörlük kariyerimde uygulamaya çalışıyorum. Önde de olsak, geride de olsak." ifadelerini kullandı.

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MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 4
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Arda Turan beşiktaş
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