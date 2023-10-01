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  4. Arda Turan, bu sezon bir ilki yaşadı! Caner Erkin'in kırmızı kart gördüğü maçta Eyüpspor, Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'una mağlup oldu...

Arda Turan, bu sezon bir ilki yaşadı! Caner Erkin'in kırmızı kart gördüğü maçta Eyüpspor, Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'una mağlup oldu...

01.10.2023 21:17 | Son Güncelleme:
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, ligdeki ilk mağlubiyetini aldı. Konuk ekipte Caner Erkin, 84. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve birçok pozisyonun yaşandığı karşılaşmada kazanan taraf Sakaryaspor oldu.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 46. ve 56. dakikalarda Kabongo Kasongo kaydetti.

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Bu skorun ardından üç maçlık mağlubiyet serisi sona eren Sakaryaspor, 8 puanla 12. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez yenilen Eyüpspor ise 18 puanla liderliğini sürdürdü.

Eyüpspor, gelecek hafta Bodrumspor'u konuk edecek. Sakaryaspor ise Manisa FK deplasmanına çıkacak.

CANER ERKİN KIRMIZI KART GÖRDÜ

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Eyüpspor'un kaptanı Caner Erkin, karşılaşmanın 84. dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.

EYÜPSPOR İLK KEZ YENİLDİ

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Sakaryaspor ile karşılaşana kadar üst üste 6 maçlık bir galibiyet serisi oluşturan Eyüpspor, ilk yenilgisini tattı. Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, şu ana kadar oynadığı maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

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