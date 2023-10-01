Arda Turan, bu sezon bir ilki yaşadı! Caner Erkin'in kırmızı kart gördüğü maçta Eyüpspor, Tuncay Şanlı'nın Sakaryaspor'una mağlup oldu...

Tuncay Şanlı yönetimindeki Sakaryaspor ile teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve birçok pozisyonun yaşandığı karşılaşmada kazanan taraf Sakaryaspor oldu.

Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 46. ve 56. dakikalarda Kabongo Kasongo kaydetti.

Bu skorun ardından üç maçlık mağlubiyet serisi sona eren Sakaryaspor, 8 puanla 12. sırada yer aldı. Bu sezon ilk kez yenilen Eyüpspor ise 18 puanla liderliğini sürdürdü.

Eyüpspor, gelecek hafta Bodrumspor'u konuk edecek. Sakaryaspor ise Manisa FK deplasmanına çıkacak.

CANER ERKİN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Eyüpspor'un kaptanı Caner Erkin, karşılaşmanın 84. dakikasında direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi ve takımını 10 kişi bıraktı.

EYÜPSPOR İLK KEZ YENİLDİ

Sakaryaspor ile karşılaşana kadar üst üste 6 maçlık bir galibiyet serisi oluşturan Eyüpspor, ilk yenilgisini tattı. Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, şu ana kadar oynadığı maçlarda 16 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

