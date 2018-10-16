MAGAZİN

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.10.2018 02:06 | Son Güncelleme

Arda Turan’ın, kendisini “taciz”le suçlayan Berkay-Özlem Şahin çiftine çok ciddi bir tazminat davası açmaya hazırlandığı iddia edildi.

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan ile 9 Ekim gecesi Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı kulüpte kavgaya karıştığı ve kafa darbesiyle burnunu kırdığı Berkay arasında sular durulmuyor. Ünlü futbolcu, kendisini tacizle suçlayan Berkay ile eşi Özlem Şahin’e tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

'GERÇEKLER ORTAYA ÇIKACAK'
“2. Sayfa” programının haberine göre Arda Turan, yakınlarına konuyla ilgili şunları söyledi: “Bana attıkları taciz iftirası nedeniyle Berkay ve eşine Türkiye Cumhuriyeti hukuk tarihinde görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım. Hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Gerçekler ortaya çıkacak. Bu davadan asla vazgeçmem.”

Olay gecesi Arda Turan’ın yanında olan Trabzonsporlu Burak Yılmaz’ın ifadesi de ortaya çıktı. Yılmaz, Berkay’ın korumalarına “Silahımı getirin” talimatı verdiğini iddia etti ve ekledi: “Arda o gece sürekli yanımdaydı. Taciz olsa ben kesinlikle görürdüm.”

PARTNERDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke ettiDuvarını tamir etmek isterken... Çıkanlar şoke etti
Kaza geçiren şarkıcı Tuğba Özerk'in ehliyetine el konulduKaza geçiren şarkıcı Tuğba Özerk'in ehliyetine el konuldu
Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılarMustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan berkay kavga özlem şahin

En Çok Okunan Haberler

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

Volkan Demirel'den tarihi karar!

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaza geçiren şarkıcı Tuğba Özerk'in ehliyetine el konuldu

Kaza geçiren şarkıcı Tuğba Özerk'in ehliyetine el konuldu

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Amine Gülşe'den Mesut Özdil için duygusal paylaşım 'İyi ki doğdun, iyi ki benimsin!'

Amine Gülşe'den Mesut Özdil için duygusal paylaşım 'İyi ki doğdun, iyi ki benimsin!'

Hazal Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ'un tahtını salladı!

Hazal Kaya, Kıvanç Tatlıtuğ'un tahtını salladı!

Hakan Aysev 6'ıncı kez evlendi

Hakan Aysev 6'ıncı kez evlendi

Eiza Gonzalez'den cesur paylaşım!

Eiza Gonzalez'den cesur paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.