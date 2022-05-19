Arda Turan'dan Cüneyt Çakır'a mesaj! ''Her zaman yanındayım''

FIFA, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Türk hakem Cüneyt Çakır listede yer almadı.

Mart ayında Süper Lig’den el çektirilen 13 hakemin arasında yer alan Cüneyt Çakır, MHK’daki değişimin ardından 24 Nisan’da tekrar sahalara geri dönmüştü. Ancak bu hamle Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’nda sahne olmasına yetmedi. Daha önce 2010 ve 2014 Dünya Kupası’nda görev alan Çakır, 2022’ye de çağırılsaydı üç Dünya Kupası’nda düdük çalan ilk hakem olacaktı.

ARDA TURAN'DAN DESTEK GELDİ

Arda Turan, Cüneyt Çakır'a destek vererek, "Ülke futbolunun en önemli değerlerinden Cüneyt Çakır... Sevgi ve saygım sonsuz. Her zaman tüm kalbimle yanındayım." dedi.



