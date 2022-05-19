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Arda Turan'dan Cüneyt Çakır'a mesaj! ''Her zaman yanındayım''

19.05.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak hakemler açıklandı. Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında yer almadı. Bu olayın üstüne Galatasaray futbolcusu Arda Turan'dan Cüneyt Çakır'a destek geldi.

Arda Turan'dan Cüneyt Çakır'a mesaj! ''Her zaman yanındayım''
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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FIFA, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Türk hakem Cüneyt Çakır listede yer almadı.

Mart ayında Süper Lig’den el çektirilen 13 hakemin arasında yer alan Cüneyt Çakır, MHK’daki değişimin ardından 24 Nisan’da tekrar sahalara geri dönmüştü. Ancak bu hamle Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası’nda sahne olmasına yetmedi. Daha önce 2010 ve 2014 Dünya Kupası’nda görev alan Çakır, 2022’ye de çağırılsaydı üç Dünya Kupası’nda düdük çalan ilk hakem olacaktı.

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ARDA TURAN'DAN DESTEK GELDİ

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Arda Turan, Cüneyt Çakır'a destek vererek, "Ülke futbolunun en önemli değerlerinden Cüneyt Çakır... Sevgi ve saygım sonsuz. Her zaman tüm kalbimle yanındayım." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Çakır Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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