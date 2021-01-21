Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u 6-1 mağlup etti.

Mücadele sonrasında sarı-kırmızılı takımın kaptanlarından Arda Turan'dan, teknik ekip ve teknik direktörü Fatih Terim'in de yer aldığı galibiyet pozu geldi. Fotoğrafın altına deneyimli futbolcu, "Koca çınara yaslandık... Allah ayırmasın" notunu yazdı.

DENİZLİSPOR MAÇI SONRASI FATİH TERİM, ARDA TURAN'I ŞU SÖZLERLE ÖVMÜŞTÜ:

"Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Galatasaray’ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak Galatasaray’ın geleceğinde teknik anlamda bir yeri olacaktır."

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

