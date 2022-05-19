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Arda Turan'dan flaş itiraf! ''Sona doğru...''

19.05.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Arda Turan futbolu bırakma konusunda henüz kararını vermediğini ancak yakında açıklama yapacağını söyledi.

Arda Turan'dan flaş itiraf! ''Sona doğru...''
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Arda Turan'ın Adana Demirspor maçında oynanamsı tartışmalara neden oldu. Domenec Torrent birkaç hafta önce tecrübeli futbolcunun antrenmanlarda iyi çalıştığını söylerken, yıldız futbolcunun Adana Demirspor maçının kadrosunda olmamasını "fit değil" açıklamasıyla duyurmuştu.

35 yaşındaki futbolcu TV8'de emeklilik kararı hakkında konuştu.

"Futbolu bırakma konusunda daha karar vermedim" diyen Arda Turan, "Hocamla, ailemle eşimle oturup konuşacağım. Sona doğru yaklaştığım kesin. Belki de sondu. Daha karar vermedim. Ben kulübümü çok seviyorum. Kimseye kırgınlığım da yok. İnşallah Galatasaray daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Deneyimli oyuncu ayrıca, "Zorlu ve yorucu bir kariyerdi ama her şey çok güzeldi. En azından kararımı verme sürecinde konusunda biraz saygı bekliyorum. Bunu zamanı gelince açıklayacağım zaten." diye konuştu.

Galatasaray'da ikinci dönemini geçiren Arda Turan bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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