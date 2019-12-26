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  4. Arda Turan'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a mı dönüyor?

Arda Turan'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a mı dönüyor?

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

Arda Turan'dan flaş paylaşım... Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Arda Turan'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a mı dönüyor?

Arda Turan'dan bir paylaşım daha... Fatih Terim ile barışan ve Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Önce gün Aslan Kral paylaşımı yapan Ardan Turan, bugün de "göz kırpan" emoji paylaştı.

Bu paylaşım Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönmek için anlaşmaya vardığı şeklinde yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Galatasaray başakşehir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bitti senin devrin loloz
arda ve medya lobi yapıyor zorla gs yollamaya çalışıyor, başakşehirde bitik oynayamıyor kakalayacak yer arıyorlar ,arda türkiyede 4 büyüklerde oynayamaz , alanın elinde kalır.
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