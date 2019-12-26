Arda Turan'dan flaş paylaşım! Galatasaray'a mı dönüyor?

Arda Turan'dan bir paylaşım daha... Fatih Terim ile barışan ve Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Arda Turan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Önce gün Aslan Kral paylaşımı yapan Ardan Turan, bugün de "göz kırpan" emoji paylaştı.

???? — Arda Turan (@ArdaTuran) December 26, 2019

Bu paylaşım Arda Turan'ın Galatasaray'a geri dönmek için anlaşmaya vardığı şeklinde yorumlandı.



