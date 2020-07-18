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Arda Turan'dan G.Saray paylaşımı: Bir ömür bana yeter

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2020 09:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'a transferi yılan hikayesine dönen Arda Turan, ilginç bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayla gol sevinci yaşadığı bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp, "Çok şükür bana bir ömür yeter" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Arda Turan'dan G.Saray paylaşımı: Bir ömür bana yeter

Galatasaray'ın yeni sezon için kadrosuna katacağı iddia edilen ancak sarı kırmızılı kulübün yaptığı son açıklama ile transferi yılan hikayesine dönen Arda Turan'dan ilginç bir paylaşım geldi.

Galatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklamasıGalatasaray'dan Arda Turan ve Ömer Bayram açıklaması

Arda Turan, kişisel Instagram hesabında Galatasaray forması ile gol sevinci yaşadığı bir kareyi hikaye bölümünden paylaşarak "Çok şükür bana bir ömür yeter" sözlerini kullandı.

Galatasaray kulübü Arda Turan'ın transferi konusunda Başkan Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in görüşme yaptığı haberlerini şu sözlerle yalanlamıştı: "Başkanımız Mustafa Cengiz ile Teknik Direktörümüz Fatih Terim'in bir toplantı yaptığı ve profesyonel futbolcu Arda Turan'ın kulübümüze transferi hakkında görüştüğüne dair yapılan haber tamamen hayal ürünü olup, söz konusu haberde ifade edildiği gibi bir toplantı ve transfer konuşması gerçekleşmemiştir."

İŞTE ARDA TURAN'IN PAYLAŞTIĞI O KARE:

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