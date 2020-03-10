Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

Arda Turan'ın halı sahada maç yaptığı görüntüler ortaya çıktı... Tecrübeli oyuncunun Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra adı uzun süre Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

Galatasaraylı eski oyunculara karşı oynayan Arda Turan'ın rakipleri arasında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı.

33 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle büyük alkış aldı.

