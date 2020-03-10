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Arda Turan'dan'dan alkış alan goller

FUTBOL HABERLERİ  | 10.03.2020 11:13 | Son Güncelleme

Başakşehir'le sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'ın kapısından dönen Arda Turan, uzun bir aradan sonra halı sahada ortaya çıktı. Arda Turan attığı gollerle büyük alkış aldı.

Arda Turan'ın halı sahada maç yaptığı görüntüler ortaya çıktı... Tecrübeli oyuncunun Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra adı uzun süre Galatasaray ile anılmış ancak transferi gerçekleşmemişti.

Galatasaraylı eski oyunculara karşı oynayan Arda Turan'ın rakipleri arasında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı.

33 yaşındaki futbolcu, attığı gollerle büyük alkış aldı.

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arda turan Galatasaray başakşehir Acun Ilıcalı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Haber niteliği nedir?? İlla bir yerlere kakalama seferberliği mi başladı yine??
????????????????????Vah vah kıyamet alameti bunlar
cuma günü maç var seni de yazıyorum Arda, 7-7'e
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