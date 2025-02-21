Arda Turan'dan maç sonunda beklenmedik sözler! "Oturup ağlayacak değiliz ama kolay günler bizi beklemiyor"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Beşiktaş karşılaşmasının ardından konuştu. Genç teknik adam, "Oturup ağlayacak değiliz ama kolay günler bizi beklemiyor" dedi.

"OYUNUN HİÇBİR ANINDAN MEMNUN DEĞİLİM"

"Oyunun hiçbir anından memnun değilim. İyi hazırlanamadığımızı düşünüyorum. Oynanacak mı, oynanmayacak mı belli değildi. Sonuçta Türkiye'nin en büyük camialarından birisiyle oynuyoruz. Daha hazır olmamız gerekiyordu. Bugüne kadar inşa ettiğimiz şeylerden uzak kalmamız beni üzdü. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Futbolda kazanmak da kaybetmek de var. Ama şapkamızı önümüze koyacağız. Neleri daha doğru yapabiliriz değerlendireceğiz."

"KOLAY GÜNLER BİZİ BEKLEMİYOR"

"Oturup ağlayacak değiliz ama sadece Ahmed Kutucu değil. Bruno, Saiz, Dubois'ten yararlanamıyoruz, Shelvey, Midtsjö. Tabii ki bahanelerin arkasına sığınacak değiliz ama zorlanıyoruz, herhangi bir taktiksel değişikliğe gidemiyoruz. Burada bulunmaktan mutluyuz. Arada böyle durumlar olabilir. Yardımcı olmak için buradayız. Yardımcı oluyoruz. Biz de daha geniş bir kadroyla hareket etmek isterdik ama futbolda bu var. Burada olmaktan, bu işi yapmaktan mutluyum. Sonuna kadar en iyisini yapmaya çalışacağız ama kolay günler bizi beklemiyor."