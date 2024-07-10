Arda Turan'dan Serdar Ali Çelikler'e yanıt gecikmedi! ''Kimseye sormaya ihtiyacım yok''

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Instagram hesabındaki "Sadece Galatasaray" yazısı, gazeteci Serdar Ali Çelikler'i rahatsız etmiş ve bu durumu eleştirmişti. 343 Digital'e konuk olan Arda Turan, bu eleştirilere yanıt verdi.

NE DEMİŞTİ?

Serdar Ali Çelikler, "Dünya çapında iddiası olacak hangi teknik direktör Instagram'ına 'Sadece falanca takım' yazar?" diyerek Arda Turan'ı eleştirmişti.

"KİMSEYE SORMA İHTİYACIM YOK"

Serdar Ali Çelikler'in sözlerine cevap veren Arda Turan, "Galatasaray bizim için falanca bir takım değil; bir sevda, bir aşk. Bunu kimseye sorma ihtiyacım yok, bio'mda her zaman kalacak. Onu silersem "Sadece Galatasaray" olduğumu bilmiyor musun?" ifadelerini kullandı.

