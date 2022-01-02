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Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...

02.01.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz formasına kavuşamayan Arda Turan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Tecrübeli oyuncunun bu sezon sonunda futbolu bırakıp antrenör olacağı ileri sürüldü. Arda Turan dün yaptığı paylaşımla bunu destekledi.

Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bir devrin sonu... Galatasaray'ın efsane oyuncusu Arda Turan futbolu bırakıyor. Yaşadığı sakatlık sebebiyle takıma bir türlü dönemeyen Arda'dan futbolu bırakma kararı geldi. Fatih Terim ile görüşen yıldız isim bu sezon sonunda futbolu bırakıp antrenör olmayı düşündüğünü tecrübeli teknik adama iletti.

ANTRENÖRLÜĞE GÖZ KIRPTI

Sezon sonu futbolu bırakacağı iddia edilen Turan, yaptığı paylaşımıyla antrenörlüğe göz kırptı. Premier Lig'in 21. haftasında oynanan Arsenal-Manchester City maçını izlerken takipçileriyle maçtan bir kare paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, gönderisine, 'Ders vakti.' notunu düştü.

Tecrübeli isim bu paylaşımıyla sezon sonu Fatih Terim'in teknik ekibine katılacağı ile ilgili çıkan iddiaları güçlendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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