Arda Turan futbolu bırakıyor! İşte yaptığı paylaşım...

Bir devrin sonu... Galatasaray'ın efsane oyuncusu Arda Turan futbolu bırakıyor. Yaşadığı sakatlık sebebiyle takıma bir türlü dönemeyen Arda'dan futbolu bırakma kararı geldi. Fatih Terim ile görüşen yıldız isim bu sezon sonunda futbolu bırakıp antrenör olmayı düşündüğünü tecrübeli teknik adama iletti.

ANTRENÖRLÜĞE GÖZ KIRPTI

Sezon sonu futbolu bırakacağı iddia edilen Turan, yaptığı paylaşımıyla antrenörlüğe göz kırptı. Premier Lig'in 21. haftasında oynanan Arsenal-Manchester City maçını izlerken takipçileriyle maçtan bir kare paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, gönderisine, 'Ders vakti.' notunu düştü.

Tecrübeli isim bu paylaşımıyla sezon sonu Fatih Terim'in teknik ekibine katılacağı ile ilgili çıkan iddiaları güçlendirdi.



