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Arda Turan Galatasaray'a geri dönüyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2019 08:04 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir'in 32 yaşındaki yıldızı Arda Turan, sezonun ikinci yarısından itibaren yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor.

Arda Turan dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a transfer oluyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayında Medipol Başakşehir Kulübü'ne Arda'yı kadrosuna katmak için teklifte bulunacak.

Kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray tecrübeli oyuncunun bonservisini elinde tutan Barcelona ile de görüşerek transferi tamamlayacak. 32 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar, Barcelona veya Medipol Başakşehir'e herhangi bir ücret ödemeyecek.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yaşanan prim krizi nedeniyle Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki sorun da ortadan kalktı. Son oynanan Galatasaray, Medipol Başakşehir maçında bir araya gelen iki isim arasındaki buzlar eridi.

(NTV SPOR)

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arda turan Galatasaray fatih terim Spor Toto Süper Lig başakşehir

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
Fener Emre beleşoğluna sahip çıkıyoda biz Arda'mıza Neden sahip çıkmayalım dönsün tabi
Kim ne derse desin bu adam iyi futbolcu. Barselona da madridde gs de başaksehirde oynadı. Bazı şeyler uygun gitmedi ama sonuçta verimli oldu. İnşallah Türk futboluna liderlik eden ender isimlerden biri olur
ne hallere düştü cincon...
@unda55 6 KASIM 6sayar cincoş şenlikleri devam ediyoooooo
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