Arda Turan, Galatasaray'ın orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı!

Eyüpspor'dan ilk transfer gelmek üzere... Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü Taylan Antalyalı'yı isteyen Arda Turan, tecrübeli isimle anlaşma sağladı.
Süper Lig'de tecrübeli oyuncularla oynamak isteyen Arda Turan, orta sahaya Taylan Antalyalı'yı alarak planlarını gerçekleştirmek istiyor. Taylan ile birebir görüşen Arda Turan kısa süre içinde orta saha oyuncusunu ikna etti.
Temsili bir bonservis bedeli karşılığında Eyüpspor'a transferi gerçekleşecek Taylan Antalyalı'nın önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağı öğrenildi.