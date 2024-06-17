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Arda Turan, Galatasaray'ın orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.06.2024 10:57
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Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'dan transfer harekatı başladı. Şampiyon olup Süper Lig'e yükselen İstanbul ekibi, yeni sezonda da ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, gözünü Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'ya dikmiş durumda...

Arda Turan, Galatasaray'ın orta saha oyuncusuyla anlaşma sağladı!
Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
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Eyüpspor'dan ilk transfer gelmek üzere... Galatasaray'ın yollarını ayırmayı düşündüğü Taylan Antalyalı'yı isteyen Arda Turan, tecrübeli isimle anlaşma sağladı.

ARDA TURAN İSTİYOR

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Süper Lig'de tecrübeli oyuncularla oynamak isteyen Arda Turan, orta sahaya Taylan Antalyalı'yı alarak planlarını gerçekleştirmek istiyor. Taylan ile birebir görüşen Arda Turan kısa süre içinde orta saha oyuncusunu ikna etti.

GALATASARAY BIRAKACAK

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Temsili bir bonservis bedeli karşılığında Eyüpspor'a transferi gerçekleşecek Taylan Antalyalı'nın önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacağı öğrenildi.

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Eyüpspor Arda Turan Taylan Antalyalı galatasaray
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