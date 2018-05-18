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Arda Turan gazetecilerden kaçtı!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 18.05.2018 08:33 | Son Güncelleme

Başakşehir'in yıldızı Arda Turan, geçtiğimiz akşam gittiği bir mekanda karşısında gazetecileri görünce araçtan inmek istemedi. Daha sonra araçtan inen Arda Turan'ın ayağındaki alçı ise dikkatlerden kaçmadı.

Arda Turan gazetecilerden kaçtı!

Başakşehir’in yıldız futbolcusu Arda Turan, arkadaşları ile tavla oynamak üzere önceki akşam Bebek Kahve'ye geldi. Habercileri fark eden Arda Turan araçtan ısrarla inmek istemedi. Muhabirlerin beklediğini görünce de otomobilden çıkmak zorunda kaldı.

Arda Turan

Kendisini gizlemesinin nedeni; sol ayağındaki ateldi. Arda Turan “Neden oldu?” sorusuna cevap vermeden tavla maçına oturdu. Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Başakşehir-Sivasspor karşılaşmasında hakemlere saldıran Arda Turan 16 maç ceza almıştı. (Posta)

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Anahtar Kelimeler:
arda turan başakşehir

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