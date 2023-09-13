Arda Turan’ı unutmadılar! Dünya yıldızları Arda Turan’ın futbolu bırakmasının birinci yıl dönümünde videolu mesaj gönderdi

Son olarak Galatasaray forması giyen Arda Turan aktif futbolculuk kariyerini 12 Eylül 2022'de noktalamıştı. Arda Turan’ın İspanya’da forma giyen takım arkadaşları futbolu bırakmasının birinci yıl dönümünde videolu mesaj gönderdi. Luis Suarez, Ivan Rakitic, Neymar, Andres Iniesta gibi dünyaca ünlü yıldızlar Arda Turan’ı unutmadı. Arda Turan sosyal medya hesabından duygularını ifade ederek teşekkürlerini iletti.

EMEKLİLİĞİNİN 1. YILI...

Arda Turan'ın Barcelona ve Atletico Madrid'den eski takım arkadaşları, emekliliğinin birinci yılını YouTube'daki LİBRE kanalından şu sözlerle kutladı:

Neymar: "Futbol adına yaptığın her şey için teşekkür ederim. Senin hikayenin bir parçası olmak benim için bir onurdu. Şimdi hayatın tadını çıkar. Saha içinde bir fenomensin. Saha dışında da aynı şekilde."

Fernando Torres: "Seni başardığın harika iş için kutluyorum. Futbol ve Atletico Madrid'de yaptıkların için sana kendi adıma teşekkür ederim. Birlikte birçok güzel anı biriktirdik."

Luis Suarez: "Seninle birlikte Barcelona'da beraber oynamaktan mutluluk duydum. Benim için bir onurdu. Oynadığın tüm büyük kulüplerde her zaman en iyisini vermek için mücadele ettin. Sahada işini hep en iyi şekilde yaptın."

Antoine Griezmann: "Seninle birlikte oynamak, aynı soyunma odasını paylaşmak ve maçlara çıkmak benim için büyük onurdu. Seni çok seviyorum. Atletico Madrid serüveninde bize kattıkların için sana çok müteşekkirim."

Andres Iniesta: "Seni tanıdığım ve Barcelona'da beraber aynı soyunma odasını paylaştığımız için çok mutluyum. Her şey gönlünce olsun."

Rakitic: "Arda abi. Defalarca sana karşı oynadım. Birbirimize karşı büyük mücadele verdik. Bu büyük bir zevkti. Daha sonra Barcelona'da birlikte oynadığımız zamanlar ise benim için inanılmazdı. Seninle arkadaşlarınla ve ailenle tanışmak güzeldi. Ve tabii ki büyük CimBom ailesini tanımak da... Seni çok seviyorum."

Sergio Busquets: "Seni tanımak, seninle oynamak ve beraber birçok anı paylaşmak büyük bir zevkti. Kesinlikle yeni dönemde de birçok başarıya imza atıp çok mutlu olacaksın. Çünkü bunu hak ediyorsun. "

✨Dünya yıldızları, Arda Turan'a mesaj "Sen bir fenomensin!" https://t.co/e86F97nvE4 — Mynet Spor (@mynetspor) September 13, 2023



