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Arda Turan iddialı konuştu: Hedefimiz UEFA kupası

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2020 21:17 | Son Güncelleme

Galatasaray'a geri dönen Arda Turan, beIN Sports'a verdiği röportajda geri dönüş sürecini ve hedeflerini anlattı.

Arda Turan iddialı konuştu: Hedefimiz UEFA kupası

Galatasaray'a transfer olan Arda Turan geçmişte yaşananları ve hedeflerini anlattı. Samimi bir röportaj veren Turan, çarpıcı ifadeler kullandı.

"TRANSFERİ O ZAMAN KAPATTIM"

Arda Turan,"Hoca ekranda 'Arda'yı istiyorum, herkes 2. şansı hak eder' dedikten sonra ben tamamen transfer konusunu kapattım, o günden bu güne kadar tüm teklifleri reddettim. Hoca benim için böyle bir şey diyorsa, ben hep onun yanında olurum. Ona çok teşekkür ediyorum, hayatımdaki tüm duyguları bana hissettirdi ve bu transferde de geç olsa da yine star gibi hissetmemi sağladığı için ona teşekkür ederim. Biz eski Ali Sami Yenciyizdir, biz kazan dairesini biliriz. Burada seyirci olarak çok sevindik, inşallah futbolcu olarak da seviniriz. Galatasaray beni çağırırsa gelirim, olmazsa tribün orada. Ben Galatasaraylıyım. Her Galatasaraylının duygusu nasılsa, benim de öyle." dedi.

"O ZAMANKİ BAŞKAN UYGUN GÖRMEDİ"

Arda Turan,"Barcelona'da kendimi önemli hissetmezsen ve oynamazsam, siz Ağustos sonunu bekleyin, sizi de maddi olarak rahatlatırım demiştim ama o zamanki başkan bunu böyle uygun görmediler. Aslında ilk o zaman gelmek istemiştim. Barcelona da olsa, dünyanın en büyük takımı da olsa, kendimi önemli hissetmediğim yerde durmam. Para, pul önemli değildir. Çalıştığım tüm başkanlara ve yöneticilere bunu sorabilirsiniz. Ben Atletico Madrid'in 10 numarası olarak, önemli bir oyuncu olarak oraya gittim." açıklamasını yaptı.

"MESSI'YLE ÇOK İYİYDİK"

Arda Turan, "Düşünülenin aksine Messi’yle çok iyi bir ilişkim vardı. Beraber oynamayı da severdik, saha içinde de belli olacağı üzere. Ayrılık kararı, tamamiyle benim. Valverde dahil hiç kimse bana, ‘Arda, buradan ayrıl.’ demedi. Messi, Suarez, Neymar’dan sonra en iyi istatistiği yaptığımda, Valverde takımın başına gelip, hazırlık maçları dahil beni doğru düzgün oynatmayınca, ben orada konuyu kapattım." dedi.

"İSPATLAMA İHTİYACI HİSSETTİM"

Arda Turan,"Bir anda kendimi, tekrardan ülkeye dönerek ispatlama ihtiyacı hissettim. Karar doğru mu, yanlış mı tartışılır. Annemin rahatsızlığı, burada olma isteğim bunu itti. Başakşehir'de hiçbir sıkıntı görmedim ama kariyerim için baktığımda doğru karar vermedim, hata yaptım." dedi.

"BİLAL AĞABEYE ÇOK KIRILDIM"

Arda Turan,"En büyük hatam, milli takımda Fatih hoca ile yaşadığım sorun. Ne olursa olsun, o sorunu yaşamamalıydım. Bilal ağabey benim evimde olan biriydi, hayatım boyunca en çok röportajı onunla yaptım. Bana bir telefon bile açmadan, bu kadar yakınken, ah bu paranın gözü kör olsun diye manşet attı. Primci, primci, primci... Ne paraymış ya! Bir telefon beklerdim. Ben kimseden 1 lira para istemedim, bugün de söylüyorum. Ben milli formayla parayı yan yana koyacak bir insan değilim. Ben onu namus olarak üzerimde taşıdım. Ama bütün genele bakarsak, ne yapıyorsun Arda ya, öyle bir şey yapılır mı? Hatalıyım ama çok kırıldım. Çok kırıldım... Ve inşallah bu röportaj milat olur, bir daha geçmişi konuşmak istemiyorum. Herkese hakkımı helal ettim. Sadece Galatasaray'ı sevip, Fatih hoca ile futbol oynayıp keyfini almak istiyorum." dedi.

"ZOR GÜNLERE DENK GELDİM"

Arda Turan,"Ben, Galatasaray’ın zor dönemlerine denk geldim kadro olarak. 30 yaş üstü daha iyi bilir. Biz, Galatasaray’da oynarken karşımızda Alex’ler, Tuncay’lar, çok güçlü Fenerbahçe takımları vardı. Stadını yaptırmıştı Fenerbahçe. Maddi olarak çok öndeydi. Hem bütçe olarak hem de oynucu kadrosu olarak daha gerideydik. 2005-06 şampiyonluğu çok önemlidir, 2008 şampiyonluğu ondan daha önemlidir.” ifadelerini kullandı.

"VERİLİRSE LİDERLİK YAPACAĞIM"

Arda Turan,"Elbette verilirse takıma liderilk yapacağım ama ben oynamaya geldim. Uzun yıllar futbol oynayacağım. Bırakmaya gelmedim, oynamak istiyorum. Artık; Türkiye’deki başarılardansa, Avrupa’daki başarıların bizim için daha kıymetli olacağını düşünüyorum. Avrupa Ligi de bu sene bunun için iyi bir fırsat olabilir." dedi.

"HEDEF; LİG, AVRUPA VE KUPA"

Arda Turan,"Kaliteli oyuncularımız var. Feghouli’nin, ligin en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Bu sene için hedefimiz; lig şampiyonluğu, UEFA kupası ve Türkiye Kupası" dedi.

"EMRE GÖNLÜŞEN KALBİMİZDE OLACAK"

Arda Turan,"Emre Gönlüşen kardeşimiz... Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Çok iyi bir insandı. Sporu güzelleşiren ve katkı vermek isteyen birisiydi. Her zaman gönlümüzde olacak. İnşallah, bu sezona onun ismi verilir." diyerek sözlerini noktaladı.


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