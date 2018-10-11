Arda Turan'ın burnunu kırdığı Berkay'ın doktorundan ilk açıklama

Arda Turan Berkay'a yumruk attı, magazin gündemi sarsıldı.

İddiaya göre; Berkay'ın sigara içmek için dışarı çıktığı sırada ünlü futbolcu, Özlem Şahin’in yanına giderek “Ne kadar güzelsin, evli olmasam seni kaçırmazdım” dedi. Bu sözleri duyan Berkay, Turan’a “Karımı eve bırakıp döneceğim. Erkek erkeğe konuşacağız” diye karşılık verdi. Bu uyarı üzerine gerilen Turan da Berkay’a kafa attı. Kanlar içinde kalan şarkıcı, eşi ve arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Olayın ardından Arda Turan’ın da Berkay’ın bulunduğu hastaneye giderek şarkıcıdan “Eşin olduğunu bilmiyordum” diyerek özür dilediği öne sürüldü.

KIRIKLAR NEFES ALMAYI ZORLAŞTIRACAK ŞEKİLDE...

Hastane çıkışı basın açıklaması yapan Berkay'ın doktoru şunları söyledi:

Bazı tahlillerin sonucunu değerlendirmek için ameliyatı akşama bıraktık. Sayısını tam belirtmek mümkün değil ama bir kaç yerde değişik şekilde kırıklar tespit ettik travmaya bağlı. Bu kırıklar nefes almayı ve burnun estetik görüntüsünü bozacak yerde mevcut.

Burnu yana kaydıracak şekilde kırıklar. Biz bu kırıklara elimizdeki teknolojik imkanları kullanarak burnu eski görüntüsüne kavuşturduk. Tabi bu kırıkların iyileşmesi için belli bir zamana ihtiyaç var, 7-10 gün civarı. Bu dönemde bu kırık yerlerin kaynaması için bekleyeceğiz.

