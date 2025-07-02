Arda Turan'ın gidişi sonrası Eyüpspor'a veda etmişti! Resmi açıklama geldi... Caner Erkin'den 36 yaşından sonra bir imza daha

Son olarak Eyüpspor'da forma giyen ve Arda Turan'ın vedası sonrası takımdan ayrılan Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu.

RESMİ İMZAYI ATTI

Tecrübeli oyuncu Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a resmen imza attı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Caner Erkin ile anlaşmaya varmıştır. Kendisine yeşil-siyah forma altında başarılar dileriz. Hoş geldin Caner." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da geçiren Caner Erkin, 28 resmi maçta forma giydi.