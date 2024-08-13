Arda Turan istedi, taraflar masaya oturdu! Aboubakar'la yollar ayrılıyor... Eyüpspor masada

Süper Lig'de yeni sezon geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla başlarken, ilk haftayı Beşiktaş lider bitirdi. Sezona son şampiyon Galatasaray'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek adeta rüzgar gibi başlayan siyah-beyezlılarda moraller yerinde.

Bu sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Bir yandan da kadroda düşünülmeyen oyuncularla yollarını ayırmaya çalışan siyah-beyazlılarda yeni ayrılık da kapıya dayandı.

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar için Siyah-Beyazlı kulübe resmi teklif geldi. Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Kamerunlu golcü için Beşiktaş'la anlaşmaya vardı!

YILLIK 4 MİLYON EURO

Afrika basınında çıkan haberlere göre Beşiktaş'la anlaşmaya varan Eyüpspor, Aboubakar ile transfer görüşmelerine başladı. Süper Lig'in yeni ekibi Aboubakar'a 2 yıllık sözleşme ve yıllık da 4 milyon Euro önerdi.

ABOUBAKAR DA EYÜPSPOR'UN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Daha önce gelen transfer tekliflerini reddeden Aboubakar'ın Eyüpspor'un bu teklifine sıcak baktığı ifade edildi. 32 yaşındaki forvet bu sezon Giovanni Van Bronckhorst tarafından Samsunspor maçının kadrosuna dahil edilmedi.