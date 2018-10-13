Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay'la yaşadığı olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan milli futbolcu Arda Turan'ın önümüzdeki günlerde basının karşısına geçeceği ifade edildi.
Birkaç gün önce şarkıcı Berkay'la bir mekanda kavga eden milli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Bugün, Başakşehir U-21 takımıyla yapılan antrenman maçında sahaya çıkan Arda Turan'ın mücadele sonrası takım arkadaşlarından helallik istediği ifade edildi.
Arda Turan'ın Başakşehir antrenmanında helallik istediği ancak kabul edilmediği öğrenildi. Arda'ya büyük bir para cezası verileceği ve Başakşehir'in organize edeceği bir basın toplantısında Arda Turan'ın tüm Türkiye'den özür dileyeceği belirtildi.
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