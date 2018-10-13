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Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 13.10.2018 21:56 | Son Güncelleme

Kavga ettiği Berkay'ın burnunu kıran ve ardından şarkıcının tedavi gördüğü hastanede silahla ateş eden Arda Turan'la ilgili flaş gelişme... Arda Turan, Başakşehir Kulübü'nün düzenleyeceği bir basın toplantısında tüm Türkiye'den özür dileyecek.

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Berkay'la yaşadığı olay sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan milli futbolcu Arda Turan'ın önümüzdeki günlerde basının karşısına geçeceği ifade edildi.

Birkaç gün önce şarkıcı Berkay'la bir mekanda kavga eden milli futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Bugün, Başakşehir U-21 takımıyla yapılan antrenman maçında sahaya çıkan Arda Turan'ın mücadele sonrası takım arkadaşlarından helallik istediği ifade edildi.

Arda Turan'ın Başakşehir antrenmanında helallik istediği ancak kabul edilmediği öğrenildi. Arda'ya büyük bir para cezası verileceği ve Başakşehir'in organize edeceği bir basın toplantısında Arda Turan'ın tüm Türkiye'den özür dileyeceği belirtildi.


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arda turan başakşehir

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Okuyucu Yorumları 61 yorum
futboldan men edilmeli sapık futbolcuyu takımdan kovmalı başakşehir
Ne diyecek acaba. Evli barklı adamın karısına asıldım. Yetmedi kafa attım. Ama uslanmadım birazda mafyacılık oynayayım diyip hastane bastım mı diyecek. Böyle ahlaksızca bir hareketi yapan adamın özürünü kim kabul eder acaba. Aynısının daha beteri umarım başına gelir. O zaman anlarsın yaptıgın terbiyesizliği.
Camı bir kere kırmış,nasıl eski halıne getirecek?Arda çok değişmiş çok.Bildiğimiz yıllar öncesi GS lı Arda değil artık.Koca Başakşehir kulübü sadece özür diletmekle görevini yapmış olacakmı?Oyuncusuna ne ceza verecek?
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