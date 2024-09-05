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Arda Turan Leo Dubois'i kadrosuna katıyor! Galatasaray'da ayrılık kesinleşti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.09.2024 14:25
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Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois'i renklerine bağlıyor. Transfere dair konuşan Asbaşkan Fatih Kulaksız imzaların kısa sürede atılacağını söyledi. İşte detaylar...

Arda Turan Leo Dubois'i kadrosuna katıyor! Galatasaray'da ayrılık kesinleşti

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois'i renklerine bağlıyor. Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois, Türkiye'de kalıyor.

ASBAŞKAN AÇIKLADI

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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Leo Dubois ile anlaşma sağladı. Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksız, Dubois ile anlaşma sağladıklarını ve imza atacaklarını söyledi.

İMZALAR ATILIYOR

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Fatih Kulaksız, "Leo Dubois ile prensipte anlaştık. İmzaları atacağız." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından sarı-kırmızı takımdan ayrılmıştı.

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Eyüpspor Arda Turan son dakika galatasaray
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