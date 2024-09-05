Arda Turan Leo Dubois'i kadrosuna katıyor! Galatasaray'da ayrılık kesinleşti

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois'i renklerine bağlıyor. Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois, Türkiye'de kalıyor.

ASBAŞKAN AÇIKLADI

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Leo Dubois ile anlaşma sağladı. Eyüpspor'un asbaşkanı Fatih Kulaksız, Dubois ile anlaşma sağladıklarını ve imza atacaklarını söyledi.

İMZALAR ATILIYOR

Fatih Kulaksız, "Leo Dubois ile prensipte anlaştık. İmzaları atacağız." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın sözleşmesini feshetmesinin ardından sarı-kırmızı takımdan ayrılmıştı.