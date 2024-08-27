Arda Turan'lı Eyüpspor, Jonjo Shelvey'yi kadrosuna kattı!

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İngiliz futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Açıklamada, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ve Jonjo Shelvey'nin de sözlerine yer verildi.

"HER İKİ TARAFA DA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Kulaksız, Shelvey'nin Premier Lig tecrübesine sahip olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da çok önemli bir performans ortaya koydu. Bir yandan da Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu kendisini transfer etmeyi başardık. Kendisinden beklentimiz yüksek. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Shelvey gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BU SEZONU ÇOK İYİ GEÇİRECEĞİMİZE İNANIYORUM"

İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey de transfer nedeniyle mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Umarım taraftarımızla birlikte bu sezonki hedeflerimize ulaşırız."

32 yaşındaki İngiliz futbolcu, kariyerinde Charlton, Liverpool, Blackpool, Swansea, Newcastle, Nottingham Forest ve Çaykur Rizespor kulüplerinde forma giydi.