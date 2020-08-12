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Arda Turan ve Falcao antrenmanda tekrar buluştu

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.08.2020 20:34 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yeni transferler Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç bugün yapılan antrenmanda yer aldı.

Arda Turan ve Falcao antrenmanda tekrar buluştu

Galatasaray'ın yeni transferleri sahaya çıktı. Bir dönem Atletico Madrid'de birlikte forma giyen Arda Turan ve Falcao tekrar buluştu.

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