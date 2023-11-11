SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TFF 1. Lig
  4. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Altay deplasmanında gol oldu yağdı! Çılgın skor...

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Altay deplasmanında gol oldu yağdı! Çılgın skor...

11.11.2023 21:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Altay ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'un 7-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte üst üste 2. galibiyetini alan Eyüpspor, 30 puanla liderliğini sürdürdü. İşte detaylar...

Altay ile Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.

AA-20231111-32816410-32816399-ALTAY_EYUPSPOR (Large)

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 51. dakikalarda Regattin, 15, 25 ve 81. dakikalarda Ampem, 70. dakikada Ahmed Kutucu ve 88. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise 13. dakikada Deniz Kadah'tan geldi.

AA-20231111-32816410-32816407-ALTAY_EYUPSPOR (Large)

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşayan Altay ise 5 puanla son sırada yer aldı.

AA-20231111-32816410-32816406-ALTAY_EYUPSPOR (Large)

Eyüpspor, gelecek hafta Manisa FK'yı konuk edecek. Altay ise Çorum deplasmanına çıkacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan son dakikada penaltı itirazı!Galatasaray'dan son dakikada penaltı itirazı!
Galatasaray'a Volkan Demirel engeli!Galatasaray'a Volkan Demirel engeli!
Wilfried Zaha'nın eşi, maç esnasında paylaştı!Wilfried Zaha'nın eşi, maç esnasında paylaştı!
Anahtar Kelimeler:
Altay Eyüpspor Arda Turan ust iyet
En Çok Okunan Haberler
Engin-Dilan Polat çiftinin kaç suç kaydı var? Tek tek açıklandı: Biri 5, diğeri 6...

Engin-Dilan Polat çiftinin kaç suç kaydı var? Tek tek açıklandı: Biri 5, diğeri 6...

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Galatasaray'dan son dakikada penaltı itirazı!

Galatasaray'dan son dakikada penaltı itirazı!

Galatasaray'a Volkan Demirel engeli!

Galatasaray'a Volkan Demirel engeli!

Wilfried Zaha'nın eşi, maç esnasında paylaştı!

Wilfried Zaha'nın eşi, maç esnasında paylaştı!

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı öncesi 1 müjde, 1 kötü haber!

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor maçı öncesi 1 müjde, 1 kötü haber!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.