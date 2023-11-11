Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Altay deplasmanında gol oldu yağdı! Çılgın skor...

Altay ile Eyüpspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında kozlarını paylaştı. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5. ve 51. dakikalarda Regattin, 15, 25 ve 81. dakikalarda Ampem, 70. dakikada Ahmed Kutucu ve 88. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Altay'ın tek sayısı ise 13. dakikada Deniz Kadah'tan geldi.

Bu skorun ardından üst üste 2. galibiyetini alan Eyüpspor, puanını 30'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 9. mağlubiyetini yaşayan Altay ise 5 puanla son sırada yer aldı.

Eyüpspor, gelecek hafta Manisa FK'yı konuk edecek. Altay ise Çorum deplasmanına çıkacak.





