Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazartesi günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu derbi sahadaki futbolcuların yanı sırada yedek kulübesindeki teknik direktörlerin de mücadelesine sahne olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, bugüne kadar resmi maçlarda rakip olmadı. İki teknik adam, Dolmabahçe’deki derbiyle birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

Öte yandan Buruk, Samsunspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı saha kenarında olamayacak.

2022 YILINDA HAZIRLIK MAÇINDA KARŞILAŞTILAR

Okan Buruk ile Vincenzo Italiano, daha önce hazırlık maçında rakip oldu. 31 Temmuz 2022 tarihinde oynanan bu özel müsabakada Buruk, Galatasaray’ı çalıştırırken, Italiano da Fiorentina’nın başındaydı. Söz konusu mücadeleden sarı-kırmızılılar, 2-1’lik skorla galip ayrılmıştı.