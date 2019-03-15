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Arda Turan, Zafer Çika'nın cenaze törenine neden katılmadı?

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ÜNLÜLER  | 15.03.2019 10:29 | Son Güncelleme

Arda Turan, 'manevi abim' dediği Zafer Çika'nın ölümüyle sarsıldı. Ancak dün düzenlenen cenaze töreninde yoktu ve tüm gözler onu aradı. Arda Turan cenazeye neden katılmadı?

Arda Turan, Zafer Çika'nın cenaze törenine neden katılmadı?

Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çika dün izmir'de toprağa verildi.

Sanat, spor ve cemiyet hayatından birçok ünlü ismin katıldığı cenaze töreninde gözler Arda Turan'ı aradı.

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'Manevi abim' dediği Zafer Çika'nın cenazesine katılmayan Turan, 2. Sayfa programına açıklama yaptı..

Turan programın sunucularına şu mesajı attı: "Sabah antrenman var kulüp izin vermiyor, şehir dışındayız. Bu yüzden kendi dedemin-babaannemin cenazesine bile gidemedim..."

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Zafer Çika Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika

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