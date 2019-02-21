Ardahan bu kahramanı konuşuyor! Tek başına kurt sürüsüne kafa tuttu

Ardahan'da soğuk havada karla kaplı arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken 4 kurt, Çarşamba günü saat 06.00 sıralarında merkeze bağlı Ortageçit köyüne indi.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Kurtlar, İsmail Aras'ın ahırını koruyan köpeğe saldırdı. Ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurtlardan biri köpeği kendisine doğru çekti.
GELEN SESLERE UYANDI, KURT SÜRÜSÜNÜ KOVALADI
Bu sırada diğer kurtlar da ortaya çıktı. Kurt köpeğe saldırırken, gelen seslere uyanan İsmail Aras dışarı çıktı. Aras'ın müdahale ettiği kurtlar, köpeği bırakarak ormanlık alana kaçtı.
Kurtlarla boğuşan köpek ise yaralandı. (DHA)
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