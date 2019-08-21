Mynet Trend

Ardahan'da binlerce beyaz kelebeğin ölüm uçuşu

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.08.2019 08:08 | Son Güncelleme

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında 'bir günlükler' olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta kar yağışını anımsatan 'ölüm uçuşu' görsel şölene dönüştü.

Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan ve bir gün süren kısa ömürleri yüzünden 'bir günlükler' ya da 'Mayıs sineği' olarak da adlandırılan beyaz renkli kelebekler, özellikle havanın kararmasıyla Ardahan Köprüsü ile Ardahan Kalesi'nin alt kısmındaki aydınlatma lambalarının etrafını sarmaya başlıyor.

Gece saatlerine kadar toplanmayı sürdüren kelebeklerin sayısı dakikalar içinde yüz binlere ulaşıyor.

Nehrin yüzeyinden köprüye doğru adeta kar yağışı gibi sürü halinde gelen kelebekler, köprü üstünde topluca yaklaşık yarım saat uçtuktan sonra ölüm uçuşuyla hayatını noktalıyor.

Kelebeklerin yaklaşık bir hafta önce başlayan ve her gün artarak devam eden ölüm uçuşları, bugün yüz binlerce kelebeğin bir araya gelip uçuşmasıyla adeta görsel şölene dönüştü.

Adeta lapa lapa kar yağışını andıran kelebekleri izlemeye gelenler, bu anı kaydetmek için yoğun mücadele verdi. Bazı vatandaşlar ise zaman zaman üzerlerine gelen yoğun kelebek sürüsünden korunmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Tuncay Öztürk, kelebeklerin oluşturduğu manzaradan çok etkilendiğini belirterek, "Çok büyüleyici bir durum, ilk kez gördüm. Bugün özellikle kelebekleri izlemeye geldik adeta kar yağışı gibi. Her yıl böyle oluyormuş." dedi.

Kelebeklerin üzerinde uçtuğu köprünün renkli ışıkları ise 'bir günlükler'in uçuşuna ayrı bir güzellik kattı.

Ardahan Köprüsü'ne yakın bir marketin içine girerek buradaki lambaların etrafını saran kelebekler de ilginç görüntüye neden oldu.

Dünyaya geldikten hemen sonra aydınlatma lambalarının etrafında toplanıp çiftleşen kelebeklerden erkek olanları, buradaki ölüm uçuşuyla kısa ömürlerine veda ediyor.

Bir tanesi yaklaşık 8 bin yumurta bırakan dişi kelebekler ise çiftleşme sonrası yakındaki Kura Nehri ya da berrak suya dalıp yumurtalarını bırakarak hayatını kaybediyor.

Nehirdeki yumurtalardan bir sonraki yıl dünyaya gelen kelebekler ise her yıl ölüm uçuşunu yapıp aynı döngüyü sürdürüyor. (AA)

PARTNERCem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...Cem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...
Araçları bile ateşe verdiler! Ortalığı savaş alanına çevirdilerAraçları bile ateşe verdiler! Ortalığı savaş alanına çevirdiler
Görür görmez harekete geçtiler! Evden çıkanlar hayrete düşürdüGörür görmez harekete geçtiler! Evden çıkanlar hayrete düşürdü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ardahan Kura Nehri kelebek bir günlükler Mayıs Sineği Ardahan Kalesi Ardahan Köprüsü

En Çok Okunan Trend Haberler

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

ABD onayı verdi! Tam 8 milyar dolarlık F-16 satışı!

Araçları bile ateşe verdiler! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Araçları bile ateşe verdiler! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

Plajdan 40 kilo kum çalan çifte hapis şoku!

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi!

Tam 500 yaşında! Geri gönderildi!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

Lüks araçlar geldiler ama yaptıkları iş çok şaşırttı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Türkiye bu olayı konuşuyor! O anları anlattı

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Büyük ikramiyeyi kazanan bileti satan bayiden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı: Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

Dikkat! Kuvvetli sağanak yağmur geliyor

Araçları bile ateşe verdiler! İki aile ortalığı savaş alanına çevirdi!

Araçları bile ateşe verdiler! Ortalığı savaş alanına çevirdiler

Ataşehir'de 'çöp evde' temizlik

Görür görmez harekete geçtiler! Evden çıkanlar hayrete düşürdü

Askeri alandaki Ermeni kilisesi restore edilecek

Askeri bölgede yer alıyor! Proje onaylandı, çalışmalar başlıyor

İBB'deki ihalelerde yeni dönem! O isim değiştirildi

İBB'deki ihalelerde yeni dönem! O isim değiştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.