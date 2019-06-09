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Arı dehşeti! Ölü ve yaralılar var

okan.akin okan.akin
HABER  | 09.06.2019 19:15 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bal arılarının soktuğu 1 kişi öldü, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Arı dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Yayıkağıl köyünde arazide meydana geldi. Ordu'dan bir arıcı tarafından getirilen bal arıları, 3 kişiyi soktu. Köy sakinlerinin 112 Acil Komuta Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Arıların soktuğu evli ve iki çocuk babası 62 yaşındaki Kazım Çadırlı hayatını kaybetti.

Yaralı Hıdır Açıl, Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Zülfikar Can'ın ise Nazımiye ilçesinde devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Arı nizamiye

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