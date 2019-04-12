Mynet Trend

Ariel Winter son haliyle şoke etti! 'Kalçamı geri istiyorum'

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 12.04.2019 15:29 | Son Güncelleme

Rol aldığı Modern Family dizisiyle genç yaşta şöhrete ulaşan Ariel Winter görenleri şaşırtıyor. 21 yaşındaki genç oyuncu hızla kilo vermesinden pek de mutlu değil...

Ariel Winter son haliyle şoke etti! 'Kalçamı geri istiyorum'

Fazla kilolarıyla bir döneme damga vuran oyuncu Ariel Winter, bir deri bir kemik kaldı.

Bu durumun nedeninin kullandığı ilaçları değiştirmesi olduğunu belirten 21 yaşındaki oyuncu, "Uzun yıllar boyunca kullandığım antidepresanlar, kilo almama neden oldu.

BGUS_1545842_004

Bu beni hep hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü fit olmak istiyordum. Sonunda bunu kabul ettik.

73b673d80ab01ff6b6820b35d98661d4--ariel-winter-instagram-disneyland

Bu ilaçları kullanmayı sürdürmem gerekiyordu. Daha sonra ilaçları değiştirme yoluna gittik. İlaçların değişiminden sonra fazla kilolarımdan kurtuldum. Bu beklenmedik bir durumdu" ifadelerini kullandı.

BGUS_1545842_005

"KALÇAMI GERİ İSTİYORUM"

Altı yıldır düzenli olarak terapiste gittiğini ve ilaç kullandığını açıklayan genç oyuncu, "Kendimi psikolojik olarak daha iyi hissederken bir yandan da yaptığım egzersizlerin işe yaradığını görmek güzeldi. Ancak bu kez de fazla kilo verdim. Daha sağlıklı ve kaslı olmak için birkaç kilo almak istiyorum. Ayrıca kalçamı da geri istiyorum" dedi.

Ariel-Winter-810878

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTÜRMÜŞTÜ

Ariel Winter, birkaç yıl önce sırt ağrılarına neden olduğu gerekçesiyle iri göğüslerini küçülttürmüştü.

BGUS_1545842_013

PARTNERÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görünÜnlü rapçinin kızını bir de şimdi görün
Rap'te Ahiyan rüzgarı! 3 video klip aynı anda yayında!Rap'te Ahiyan rüzgarı! 3 video klip aynı anda yayında!
Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyorKim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ariel Winter Ariel Winter SON HALİ

En Çok Okunan Trend Haberler

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

Ankara'da 'serbest bırakılma' tepkisi

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

İsmail Küçükkaya 'Komünist Başkan'a verdiği sözü tuttu!

İmamoğlu'nun derbi planı ortaya çıktı!

İmamoğlu'nun derbi planı ortaya çıktı!

İlçe diken üstünde! Milyonlarca arı öldü

İlçe diken üstünde! Milyonlarca arı öldü

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Enerji vaadiyle istismar edilen Survivor Ecem ilk kez konuştu!

Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'ya seslendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rap'te Ahiyan rüzgarı! 3 video klip aynı anda yayında!

Rap'te Ahiyan rüzgarı! 3 video klip aynı anda yayında!

Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor

Kim Kardashian avukat olmaya hazırlanıyor

Monica Bellucci'nin kızı adeta annesinin ikizi

Monica Bellucci'nin kızı adeta annesinin ikizi

Sıla'nın dövmesi sosyal medyanın diline düşünce...

Sosyal medyanın diline düştü! Güldüren paylaşımlar

Gülşen'in en kötü anları! 'Ablanız ölmüş'

Telefonu açtı şoke oldu: 'Ablanız ölmüş'

'2 kilo börek vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılar'

'2 kilo börek vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılar'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.