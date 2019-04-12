Ariel Winter son haliyle şoke etti! 'Kalçamı geri istiyorum'

Fazla kilolarıyla bir döneme damga vuran oyuncu Ariel Winter, bir deri bir kemik kaldı.

Bu durumun nedeninin kullandığı ilaçları değiştirmesi olduğunu belirten 21 yaşındaki oyuncu, "Uzun yıllar boyunca kullandığım antidepresanlar, kilo almama neden oldu.

Bu beni hep hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü fit olmak istiyordum. Sonunda bunu kabul ettik.

Bu ilaçları kullanmayı sürdürmem gerekiyordu. Daha sonra ilaçları değiştirme yoluna gittik. İlaçların değişiminden sonra fazla kilolarımdan kurtuldum. Bu beklenmedik bir durumdu" ifadelerini kullandı.

"KALÇAMI GERİ İSTİYORUM"

Altı yıldır düzenli olarak terapiste gittiğini ve ilaç kullandığını açıklayan genç oyuncu, "Kendimi psikolojik olarak daha iyi hissederken bir yandan da yaptığım egzersizlerin işe yaradığını görmek güzeldi. Ancak bu kez de fazla kilo verdim. Daha sağlıklı ve kaslı olmak için birkaç kilo almak istiyorum. Ayrıca kalçamı da geri istiyorum" dedi.

GÖĞÜSLERİNİ KÜÇÜLTÜRMÜŞTÜ

Ariel Winter, birkaç yıl önce sırt ağrılarına neden olduğu gerekçesiyle iri göğüslerini küçülttürmüştü.



