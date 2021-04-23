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Arif Güloğlu'nun sağlık durumu nasıl? Arkadaşı açıkladı

23.04.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Cenan Adıgüzel Bebek'te objektiflere yakalandı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Cenan Adıgüzel, bir süre önce lenfoma kanserine yakalanan Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte, ayrıntılar...

Arif Güloğlu'nun sağlık durumu nasıl? Arkadaşı açıkladı

Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Arif Güloğlu bir süre önce lenfoma kanseri teşhisi ile tedavi görmeye başladığını duyurmuştu. BKM ekibi tarafından bir an bile yalnız bırakılmayan Arif Güloğlu'nun kendi gibi oyuncu arkadaşı Cenan Adıgüzel Bebek'te görüldü. Ünlü oyuncu Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında konuştu. Peki, Arif Güloğlu'nun sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar...

ARİF GÜLOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU

BKM Mutfak oyuncularından Cenan Adıgüzel, Arif Güloğlu'nun sağlık durumu hakkında şunları söyledi:

"Arif Güloğlu iyi, tedavisine devam ediyor. Her gün konuşuyoruz neredeyse. Morali yerinde, tedavisine devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda aramıza gelecek İlk tedavisine güzel yanıt verdi. Her gün dua ediyoruz Arif’e. İnşallah düzelip, geri dönecek aramıza"

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997'de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara'da çok sayıda tiyatro oyununda oyunculuk hayatına başlayan Arif Güloğlu, kariyerine İstanbul'da devam etme kararı almıştır. 19 yaşında İstanbul'a yerleşen Arif Güloğlu, 2018 yılında BKM Mutfak ekibine dahil olmuştur. Genç oyuncu Arif Güloğlu, 1.73 metre uzunlukta ve 69 kilodur.

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Çok Güzel Hareketler 2
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